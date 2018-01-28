Штабы кандидатов разворачивают работу

Встреча доверенных лиц с кандидатом в президенты России Владимиром Путиным состоится 29 и 30 января. Информацию подтвердил РИА Новости один из участников предстоящего мероприятия, народный артист СССР Василий Лановой.

По информации издательства «КоммерсантЪ», на встрече президент может представить тезисы своей программы. Кроме того, поскольку Владимир Путин не будет участвовать в дебатах, на встрече он может попросить об этом своих доверенных лиц. Напомним, от Республики Коми в мероприятии примут участие известная общественница Мария Кузьбожева и заместитель главного инженера АО «Воркутауголь» Дмитрий Шильников, которые стали сопредседателями регионального штаба Владимира Путина.

Тем временем в Коми открылись избирательные штабы и других кандидатов выборной президентской гонки. Местный предвыборный штаб КПРФ в поддержку кандидата в президенты Павла Грудинина возглавил второй секретарь регионального отделения компартии Болеслав Скроцкий, а руководит избирательной кампанией в регионе лидер коммунистов в Коми, депутат Госсовета Олег Михайлов. Доверенными лицами Павла Грудинина стали Болеслав Скроцкий, руководитель ухтинского отделения КПРФ Валерий Харченко и глава воркутинского отделения партии Владимир Сорокин.

Координатор регионального отделения ЛДПР Михаил Гобанов руководит штабом в поддержку Владимира Жириновского. Доверенными лицами кандидата являются руководители ухтинского и сыктывкарского отделений ЛДПР Елена Теплова и Иван Филипченко.

Предвыборный штаб кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского возглавила председатель регионального отделения этой партий Елена Богачева, одновременно являющаяся его доверенным лицом. Еще одно доверенное лицо лидера «Яблока» в Коми – член регионального совета партии Владимир Булаев.

Штабом в поддержку лидера «Партии Роста» Бориса Титова руководит глава регионального отделения партии Алексей Тян, а доверенными лицами кандидата в президенты являются Сергей Паршуков и Владислав Киселев.

Руководитель регионального отделения «Общероссийского народного союза» Николай Збаражский возглавил местный штаб Сергея Бабурина. В Коми у этого политика два доверенных лица – сам Николай Збаражский и Сергей Сизов.

Лина ПЕРОВА