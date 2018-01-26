В Коми стартует приемная кампания в первые классы

Родителям будут доступны два варианта подачи заявления в первый класс: лично и в электронной форме.

Впервые в республике масштабно реализована электронная запись в школы. Прием заявлений начнется согласно датам, утвержденным в каждом муниципалитете индивидуально, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

В пяти муниципалитетах Коми – Сосногорске, Инте, Усть-Куломе, Удорском и Ижемском районах – электронная кампания начнется позже срока, идет согласование необходимой документации. Для указанных районов республики родителям доступна возможность обратиться с заявлением на прием в первый класс непосредственно в школу. Электронная запись в первый класс будет открыта на сайте вшколу2018.рф. Подать заявление в такой форме смогут родители или законные представители, используя учетную запись портала госуслуг.

Если у родителей нет регистрации, можно успеть ее получить в центре обслуживания. Для этого необходимы паспорт и СНИЛС. Сотрудники сами создадут подтвержденную учетную запись. Также можно это сделать самостоятельно на портале госуслуг Коми.

Роман СЕМЕНОВ