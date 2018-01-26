Путин назвал цель студсоюзов

Президент России Владимир Путин во время телемоста с ведущими вузами страны озвучил цель работы студенческих союзов.

По словам главы государства, студенческие союзы должны напрямую общаться с работодателями, помогать студентам в производственной практике, сообщает пресс-служба Кремля на официальной странице сети микроблогов Twitter.

Однако вместе с этим, как отметил глава государства, студенты не должны надеяться только на руководство вузов. Они должны озадачиваться на тему собственного трудоустройства.

Лина ПЕРОВА

Фото kremlin.ru