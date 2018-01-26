Общественная палата объявила набор наблюдателей за выборами

Как сообщили «Республике» в Общественной палате Коми, наблюдателями, которые будут осуществлять общественный контроль над выборами президента 18 марта, могут быть представители общественных объединений, НКО и общественных советов. Всем им предстоит работать на избирательных участках на общественных началах.

Для отбора кандидатов при Общественной палате создана рабочая группа, ее возглавил член палаты Юрий Беляцкий. На первом заседании, которое состоялось 19 января, был утвержден порядок отбора кандидатов. Согласно этому документу и действующему законодательству, наблюдателем может быть только гражданин страны, достигший на момент направления анкеты 18 лет, не признанный судом недееспособным и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда. В то же время в список общественных наблюдателей не могут быть включены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов России, главы местных администраций, подчиненные выше перечисленных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Гражданин, изъявивший желание быть наблюдателем, должен направить на имя председателя рабочей группы анкету-заявление (форма размещена на сайте палаты), копию документа, удостоверяющего личность, и согласие на обработку персональных данных (по форме).

Оригиналы документов должны быть собственноручно заполнены синей пастой и поданы в Общественную палату по адресу: 167000, Республика Коми, Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108, офис 101. Также отправить сканированные документы можно на электронную почту: idop@idop.rkomi.ru с досылкой оригиналов по указанному выше адресу. Документы принимаются до 1 марта.

Все желающие попробовать себя в роли общественных наблюдателей и подавшие в срок необходимые документы должны будут пройти обучение. Это одно из важнейших условий успешного прохождения конкурсного отбора. Программа рассчитана на 12 учебных часов. Занятия для каждой группы будет проводить территориальная избирательная комиссия.

Лина ПЕРОВА