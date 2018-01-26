Ижемцы выбрали проекты «Народного бюджета»

Десять народных проектов от Ижемского района направлено на конкурс в администрацию главы Коми. В феврале республиканская конкурсная комиссия рассмотрит и подведет его итоги, и уже в этом году победители конкурса получат поддержку из регионального бюджета.

В ходе народного обсуждения в Ижме поддержали следующие проекты: ремонт кровли Дома культуры в Кипиево, облагораживание памятника участникам Великой Отечественной войны в Брыкаланске, обустройство мест забора воды в Мохче и Большом Галово, обустройство спортивной площадки в Томе, ремонт детского сада в Няшабоже, ремонт школы в Чаркабоже, ремонт центральной улицы в Ыргеншаре, благоустройство кладбища в Щельяюре и народный праздник «Луд».

В администрации района поддержали данные проекты и предоставят 463 тысячи рублей из местного бюджета на их реализацию в качестве софинансирования. Вклад жителей и предпринимателей в данные инициативы составил 290 тысяч рублей. Всего же на осуществление всех заявленных проектов необходимо более четырех миллионов рублей.

Напомним, что проект «Народный бюджет» инициирован главой Коми Сергеем Гапликовым в 2016 году. Все проекты, реализуемые в рамках «Народного бюджета», имеют социальную направленность. Реализация проектов осуществляется за счет средств регионального бюджета при софинансировании со стороны муниципалитета.

Артур АРТЕЕВ