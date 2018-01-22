Владимир Путин почтил память ленинградцев и защитников города

Президент России принял участие в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда.

Глава государства приехал на Пискаревское кладбище, посетил военно-исторический комплекс «Невский пятачок», осмотрел новый музейный павильон «Прорыв», а также вместе с ветеранами и поисковиками увидел отрывки из нового фильма «Рубеж».

Напомним, для президента Санкт-Петербург – родной город, а его родители были непосредственными участниками и свидетелями блокады, битвы за Ленинград. На Пискаревском кладбище похоронен старший брат Владимира Путина, умерший в годы войны еще ребенком. Так что застать российского лидера в памятные январские даты в городе на Неве – обычное дело.

Владимир Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, а также к монументу «Рубежный камень», установленному в Ленинградской области в память о бойцах, воевавших на «Невском пятачке».

В музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» президент встретился с ветеранами и молодежью.

– Мы много и достаточно подробно и часто говорим о подвиге Ленинграда и героизме защитников города, – сказал Владимир Путин. – Но я глубоко убежден в том, что мы должны использовать каждый повод для того, чтобы об этом напомнить. Для того, чтобы и мы сами об этом никогда не забывали, для того, чтобы весь мир об этом помнил, для того, чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом не повторялось.

После посещения панорамы «Прорыв» российский лидер оставил запись в книге почетных гостей: «Спасибо за сохранение памяти о мужестве ленинградцев и героизме защитников города».

– В домовладениях до сих пор находят останки наших солдат, и, что на меня произвело особое впечатление, они с оружием в руках повернуты в сторону противника. Они никуда назад не отступали. Смерть их застала с оружием в руках, в бою, когда они шли вперед, не отступали. Именно такое отношение к Отечеству в характере нашего народа, – сказал президент после осмотра экспозиции.

Лина ПЕРОВА

Фото rg.ru