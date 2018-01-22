В Воркуте курсируют «мандарины»

Отныне на автобусных маршрутах Воркуты вместо старых «Газелей» курсируют яркие современные ПАЗы, сообщает «Заполярка-онлайн».

Новые перевозчики, которые зашли на транспортный рынок Заполярья, выполнили условия конкурса, устанавливающего верхнюю планку по количеству посадочных мест и сроку эксплуатации автобусов. Прежние тесные маршрутки под этот критерий не подходят. Так что больше водителям таких транспортных средств не придется устраивать гонки, отбивая друг у друга пассажиров.

– Коллеги в другом регионе ввели технической документацией требование по возрасту автобусов не старше одного года и полностью обновили парк таким образом. Мы не стали закручивать гайки, зашли новые перевозчики, и появились новые автобусы – я их называю «мандаринами». Их сразу видно, и настроение поднимается. Это действительно зимний вариант с двойными стеклами, обогревом, и, если автобус вдруг заглохнет, что у нас на севере случается, печка сможет работать в автономном режиме еще 12 часов, а еще световое табло, видеокамеры, сиденья и много чего удобного. Я думаю, из года в год перевозчики будут обновлять парк. А «Газели», я их называю «капсулами-убийцами», оставили пока только на одном маршруте, где поток пассажиров небольшой, но тоже заменим в перспективе. Хочется, чтобы наши жители ездили в комфортных условиях, – рассказал в эфире местной радиостанции глава администрации Воркуты Игорь Гурьев.

Лина ПЕРОВА

Фото воркута.рф