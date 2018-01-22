В Сыктывкаре пройдут курсы коми языка

В минувший понедельник в столице республики стартовали курсы коми языка второго года обучения. В эту группу вошли те, кто успешно прошел первый курс или немного владеет коми языком. Курсы будут проводиться с 22 января два раза в неделю (понедельник, среда) с половины шестого вечера также на базе Дома дружбы народов Коми.

Как рассказала «Республике» преподаватель курсов, ведущий специалист регионального миннаца Елена Коснырева, желающих изучать второй государственный язык с каждым годом становится больше.

– Продолжить изучать коми язык записалось восемнадцать человек, – рассказала Елена Коснырева. – В основном это выпускники весеннего и осеннего потока прошлого года. Курсы будут проходить до конца марта. В перспективе мы планируем организовать курсы третьего года обучения.

Курсы коми языка второго года обучения проводятся по просьбам слушателей с 2016 года раз в год осенью. В прошлом году в связи с большим потоком желающих было принято решение о дополнительном наборе группы в январе 2018 года.

Как показывает двенадцатилетняя практика проведения курсов, обучение коми языку востребовано, с каждым годом увеличивается количество желающих ближе познакомиться с языком и культурой народа коми. Во время курсов слушатели получают знания, которые могут помочь в работе и при общении с носителями языка.

– Программа курсов по обучению коми языку способствует поднятию статуса коми языка как государственного. За период 2005-2017 годов курсы прошли более пятисот человек, – прокомментировала министр национальной политики региона Галина Габушева. – Среди них люди разной национальности, возраста и рода занятий.

В феврале стартуют курсы коми языка первого года обучения. Занятия начнутся 13 февраля и будут проводиться два раза в неделю (вторник, четверг) с 16.00 и с 17.30 (обучение будет проходить в двух группах) на базе Дома дружбы народов Республики Коми. Желающим пройти обучение необходимо подать заявки до 6 февраля с указанием фамилии, имени, отчества и номера контактного телефона на электронный адрес: e.g.kosnyreva@minnac.rkomi.ru с пометкой «Курсы коми языка» или позвонить по номеру (8212) 24-82-27 (Коснырева Елена Григорьевна).

– На первый год обучения уже записалось тринадцать человек, – сообщила Елена Коснырева. – Запись еще продолжается.

Первые курсы могли посещать только госслужащие, но затем обучение стало открытым для всех желающих. Любой сыктывкарец, у которого есть желание и время учить государственный язык республики, может записаться на курсы и пройти бесплатное обучение.

Артур АРТЕЕВ