В Коми созданы штабы кандидатов в президенты

Региональные избирательные штабы Владимира Путина, баллотирующегося на пост президента России в качестве самовыдвиженца, сформированы почти во всех регионах страны. Об этом сообщила журналистам сопредседатель штаба кандидата Елена Шмелева.

По ее словам, штабы возглавляют от двух до четырех сопредседателей – по такому же принципу, как построена работа в штабах Общероссийского народного фронта.

– Это доверенные лица, представляющие широкий спектр общественных объединений, различных групп – профессиональных и общественных, – сказала Шмелева.

В Коми сейчас также завершается формирование избирательного штаба Владимира Путина. Его сопредседателями стали доверенные лица кандидата – известная общественница Мария Кузьбожева и заместитель главного инженера АО «Воркутауголь» СП «Шахта Воркутинская» Дмитрий Шильников.

Заместителями руководителя штаба назначены первый вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Коми Александр Макаренко, руководитель регионального исполкома ОНФ в республике Елена Иванова и педагог дополнительного образования Дворца творчества и молодежи, которая будет курировать волонтерское и молодежное движение, Анна Гагарина. За взаимодействие штаба с муниципалитетами будет отвечать руководитель исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми» Юрий Болобонов.

Первое заседание штаба планировалось провести 30 января, но в связи с тем, что доверенные лица приглашены на встречу со своим кандидатом, мероприятие перенесено на более поздний срок. Об этом «Республике» сообщила по телефону Мария Кузьбожева, которая уже находится в Москве, где участвует в 26-й международной образовательной конференции «Рождественские чтения». А 29-30 января вместе с Дмитрием Шильниковым она будет представлять Республику Коми на встрече с Владимиром Путиным. Участникам мероприятия также предстоит работа в различных тематических группах.

Открылись в регионе штабы и других участников выборной президентской гонки. Как сообщили «Республике» в Коми рескоме КПРФ, 20 января начал работать региональный избирательный штаб кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина. Его доверенным лицом в республике стал первый секретарь Коми рескома КПРФ, депутат Госсовета Коми Олег Михайлов. Штаб возглавил второй секретарь рескома партии Болеслав Скроцкий.

Уже две недели в Коми работает региональный штаб лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Им руководит координатор регионального отделения ЛДПР Михаил Гобанов. Помогать в работе ему будут доверенные лица Жириновского – координатор сыктывкарского местного отделения КРО ЛДПР Иван Филипченко и и.о. координатора ухтинского отделения партии Елена Теплова.

Галина ВЛАДИС