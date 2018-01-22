Обустройство городской среды

Предложения по обустройству в 2018 году общественных пространств в столице Коми в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» будут приниматься до 9 февраля.

Напомним, общественные пространства, которые необходимо обустроить в первую очередь, определят сами жители муниципалитетов путем прямого рейтингового голосования.

В столице Коми урны для приема предложений установлены в здании мэрии (ул.Бабушкина, 22), в спорткомплексе «Северная Олимпия» (ул.Димитрова, ¼), в фойе Центрального бассейна (ул.Первомайская, 74) и бассейна «Орбита» (ул.Петрозаводская, 10), в торговых центрах «Макси» (Октябрьский проспект, 141) и «Аврора» (ул.Коммунистическая, 52).

Анкеты можно взять и заполнить непосредственно возле точек сбора. Также свое мнение можно выразить через онлайн-опрос, итоги которого будут суммироваться с результатами анкетирования через точки сбора предложений. В мэрии сообщили, что на данный момент через онлайн-опрос поступило свыше 1000 предложений.

По каждой из выбранных общественных территорий подготовят дизайн-проекты, и 18 марта сыктывкарцы проголосуют за самые приоритетные, реализация которых состоится уже в этом году.

Лина ПЕРОВА