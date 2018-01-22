Госуслуги: проще, чем кажется

Более 60 процентов жителей Коми зарегистрированы на портале госуслуг, однако еще немало граждан предпочитает привычный способ получения информации и документов, хотя для этого приходится не единожды обивать пороги инстанций. Но получить госуслуги через портал проще, чем им кажется. Об этом шла речь на организованной Общественной приемной главы Коми прямой линии.

На вопросы жителей республики отвечали представители Центра информационных технологий, МВД, ГИБДД и миграционной службы Коми.

Позвонивших на прямую линию жительниц Усть-Куломского и Троицко-Печорского районов интересовало, можно ли через портал госуслуг узнать сумму накопительной части пенсии. Как им пояснил начальник отдела электронных услуг Центра информационных технологий Максим Потапов, такая услуга доступна и имеет формат справки о состоянии индивидуального лицевого счета. Эту же информацию можно найти, зайдя в раздел госуслуг Пенсионного фонда.

Интинка по имени Ирина, которая сейчас занимается оформлением паспорта, спросила, каким должно быть электронное фото и будет ли оно отражено в паспорте?

На этот вопрос ответил заместитель начальника отдела по работе с гражданами России – начальник отдела по оформлению загранпаспортов Управления по вопросам миграции МВД Коми Александр Аниськин:

– Для паспорта необходимо предоставить оригинал фотографии, сделанной в фотоателье. Загружаемая через портал фотография нужна только для заявления. Но при этом изображение должно быть высокого разрешения на белом однотонном фоне. Темный и цветной фон недопустим, ваше заявление в этом случае не будет принято.

А вот ухтинка Светлана, оформляющая через портал госуслуг загранпаспорт и оплатившая пошлину в отделении Почты России, явно прогадала.

Если бы эту самую пошлину она оплатила через портал, то существенно бы сэкономила: заплатила бы на 30 процентов меньше.

Как бы то ни было, оформление загранпаспорта нового образца (сроком действия 10 лет) предполагает личное посещение гражданином подразделения миграционной службы, поскольку фотографирование и снятие отпечатков пальцев производится обязательно на базе этого ведомства.

Сыктывкарец по имени Андрей позвонил на прямую линию, чтобы узнать, почему на сайте рядом с информацией о совершенном административном правонарушении не размешается фото самого момента ДТП.

Начальник отделения регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора Управления ГИБДД Коми Сергей Гуляев объяснил, что пока это технически невозможно.

– Фотография правонарушения прилагается к постановлению о вынесении штрафа, которое направляется в адрес правонарушителя. В дальнейшем же фото будет размещаться и на сайте, – заверил он.

Представитель ГИБДД также отметил, что сейчас ведомство предоставляет три электронные услуги: это регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений и представление сведений об административных правонарушениях – и все они очень востребованы. Если в 2016 году услуги, оказанные в электронном виде, составляли всего 9,3 процента, то в прошлом году через портал в ГИБДД обратился каждый третий гражданин.

Один из поступивших на прямую линию вопросов касался сферы образования. Не секрет, что родители подчас с ночи выстраиваются в очередь перед дверями учебного заведения, чтобы записать чадо в желаемую школу. Сыктывкарка Анастасия поэтому спросила, может ли она через портал госуслуг записать ребенка в первый класс.

Представитель ЦИТ заверил, для сыктывкарцев такая услуга будет доступна уже в конце января, когда в столице республики начнется школьная приемная кампания. А жители других муниципалитетов смогут ею воспользоваться с 1 февраля.

– Родители будущих первоклассников, авторизованные на портале «Госуслуги», через специальную форму на портале госуслуг Коми смогут подать заявление на зачисление ребенка в первый класс, – пояснил Максим Потапов. – Занимать очереди по ночам родителям больше не придется. Затем в течение пяти дней в удобное время можно прийти в школу, сообщить номер зарегистрированного в системе заявления и сдать недостающие документы. Что касается реализации услуги по приему заявлений в первый класс на едином портале «Госуслуги», то она пока не планируется, поскольку между Минсвязи и Минорбнауки России не достигнута договоренность о том, как должны выглядеть единые форма и порядок предоставления услуги на всей территории России.

Заодно Максим Потапов дал подробные разъяснения относительно подтверждения учетной записи на портале:

– Можно зарегистрироваться на портале самостоятельно, для этого гражданин должен внести сведения о документе, удостоверяющем его личность, и СНИЛС. После автоматизированной проверки в соответствующих базах данных Пенсионного фонда и МВД вы получите стандартную учетную запись. Но для большинства услуг, в том числе услуг МВД (например, чтобы получить справки о наличии-отсутствии судимости), требуется подтвержденная учетная запись. Ведь все-таки не известно, тот ли человек внес сведения о себе. Поэтому, чтобы подтвердить личность, существует официальная процедура, после которой учетная запись станет полноценной и подтвержденной. Полномочиями по подтверждению личности наделены МФЦ, куда нужно обратиться и представить оригиналы паспорта и СНИЛС. Оператор сверит личность, визуально посмотрит на человека и, если все хорошо, внесет необходимые отметки в программу. В результате учетная запись перейдет в свое третье состояние – подтвержденной учетной записи. После этого гражданину будут открыты все госуслуги.

Еще один участник прямой линии – заместитель начальника отдела специальных фондов и оказания госуслуг – начальник отделения оказания госуслуг Информационного центра МВД Коми Денис Жаков напомнил еще об одной большой пользе регистрации на портале госуслуг. Часто именно благодаря этому граждане узнают о своих задолженностях перед налоговыми органами. Недавно одна из посетительниц, которой в Информационном центре министерства помогли зарегистрироваться, обнаружила, что на ней висит здоровенный долг – больше 100 тысяч рублей. Она не поверила своим глазам, пока не вспомнила, что когда-то в другом городе оформила своим знакомым кредит, а те, как выяснилось, его просто не выплатили.

Галина ВЛАДИС