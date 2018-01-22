Диспансеризация по новым правилам

С января 2018 года меняется порядок диспансеризации взрослого населения. В утвердившем новый порядок приказе Минздрава России от 26 октября 2017 года №869н серьезно скорректирован перечень клинических обследований.

Как пояснил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин, в порядок проведения диспансеризации определенных групп населения внесены изменения, направленные на оптимизацию выявления заболеваний и факторов риска, обуславливающих основную заболеваемость и смертность населения.

– С 1 января для определенных возрастных групп отдельные виды исследований будут проводиться уже раз в два года, а не в три года. Скрининг будет проводиться с целью выявления хронических неинфекционных заболеваний, в частности рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака. Но главное, что во время диспансеризации не только будут выявляться болезни и факторы риска их развития, а проводиться коррекция этих факторов, также будет организовано диспансерное наблюдение с дальнейшим лечением при необходимости. Именно эта работа и определяет качество проводимой диспансеризации, – отметил Дмитрий Березин.

Также в новом порядке диспансеризации произошли существенные изменения, касающиеся онкологического скрининга в части его расширения. Так, анализ кала на скрытую кровь, направленный на выявление колоректального рака, будет проводиться раз в два года людям от 49 до 73 лет иммунохимическим методом. Он гораздо точнее выявляет опухоль при ее наличии. Маммография будет проводиться один раз в три года женщинам в возрасте 39-49 лет и один раз в два года в возрасте 50-69 лет, сейчас она проводится только раз в три года. Для мужчин анализ крови для ранней диагностики рака предстательной железы (ПСА) будет проводиться в возрасте 45 лет и в 51 год.

По новому порядку электрокардиография положена мужчинам старше 36 лет и женщинам старше 45 лет. Из перечня полностью исключено УЗИ органов брюшной полости и малого таза для пациентов в возрасте 39 лет и старше, поскольку данный вид исследования неэффективен при массовых обследованиях (скрининге).

Измерение внутриглазного давления будет проводиться пожилым пациентам только с 60 лет.

Особое внимание уделят людям пожилого возраста (старше 75 лет), для них разработаны специальные анкеты с целью распознавания симптомов нарушений памяти и остеопороза.

Каждый гражданин по итогам комплексной оценки состояния своего здоровья получит «паспорт здоровья» и рекомендации относительно сохранения здоровья или требуемой медицинской помощи, которая будет оказана в полном объеме бесплатно в рамках программы государственных гарантий.

В 2018 году в Коми подлежит диспансеризации 133 750 жителей региона. Приказом минздрава республики утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотрах.

Диспансеризация взрослого населения проводится во всех муниципальных образованиях республики поликлиниками по месту жительства и учебы граждан с 21 года с трехлетним интервалом.

Диспансеризация организована не только в поликлиниках, но и в фельдшерско-акушерских пунктах. В отдаленные места выезжают медицинские бригады, которые проводят комплексное обследование населения. В состав выездных бригад включены врачи-специалисты: кардиолог, невролог, онколог, уролог, эндокринолог, оториноларинголог, гинеколог, офтальмолог, нефролог, травматолог, пульмонолог, гастроэнтеролог. Кроме этого, выездная работа будет осуществляться передвижными мобильными комплексами ЦРБ.

Диспансеризацию в 2018 году смогут пройти граждане России, рожденные в 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.

В 2017 году в Республике Коми подлежало диспансеризации 21 процент взрослого населения региона. В проведении диспансеризации участвовали 32 медицинские организации, в том числе пять негосударственных.

По итогам 2017 года завершили диспансеризацию (1 этап) 120 233 человека.

Из числа полностью завершивших диспансеризацию I группу здоровья (здоровые) имеют 22 641 человек (18,8 процента), II группу здоровья (есть факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний) – 28 478 человек (23,7 процента), IIIа группу здоровья (граждане, имеющие хронические неинфекционные заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения, или граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании) – 51 937 человек (43,1 процента), IIIб группу здоровья (граждане, имеющие другие хронические заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения или оказания медицинской помощи, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании) – 17 177 человек (14,3 процента).

Для обеспечения доступности диспансеризации для жителей труднодоступных территорий при проведении диспансеризации применялись выездные формы работы медицинских бригад. Всего осмотрено 1740 человек с применением мобильных комплексов.

Кроме этого, проводились подворовые обходы лиц, не посещающих медицинские организации, для приглашения на диспансеризацию – выполнено 7857. Из числа маломобильных групп населения охвачены диспансеризацией 2515 человек.

Общее число работающих граждан, прошедших диспансеризацию в 2017 году, составило 68 603 человека, а неработающих граждан – 49 788 человек.

По результатам проведенной диспансеризации в 2017 году количество впервые выявленных заболеваний составило 9983 случая, из них 896 – заболевания системы кровообращения, из которых 477 случаев артериальной гипертензии, 91 случай ишемической болезни сердца, 294 случая цереброваскулярных заболеваний, 145 новообразований, из них 39 случаев – злокачественные новообразования. Впервые выявленных эндокринных заболеваний – 2237 случаев, из них 159 – сахарного диабета, 172 человека выявлены с болезнями органов дыхания, у 348 обнаружены болезни крови, у 119 – болезни нервной системы, у 647 – болезни органов пищеварения. Болезни мочеполовой системы, впервые выявленные, – 1237 случая, 56 – болезни глаза, один случай туберкулеза.

Марина ЩЕРБИНИНА