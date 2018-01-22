Члены УИК пойдут в народ

В ближайшее время члены участковых избирательных комиссий в Коми начнут поквартирный обход избирателей. Об этом «Республике» сообщил председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев.

Перед членами УИК поставлена задача обойти все квартиры на участке, который входит в зону их рабочей ответственности, чтобы, во-первых, уточнить списки избирателей, а во-вторых, проинформировать граждан о способах и возможностях реализации активного избирательного права в день выборов президента России 18 марта.

Прежде всего речь идет о новом порядке включения в списки избирателей по месту нахождения. Напомним, если раньше гражданин, находясь в командировке, желал принять участие в выборах, ему требовалось ехать к месту своей паспортной прописки либо заранее брать открепительное удостоверение по месту регистрации, чтобы проголосовать в другом месте. Теперь эта процедура упрощена: нужно только подать заявление, указав, где вы будете находиться в день голосования и где вам удобнее проголосовать.

С 31 января по 12 марта такие заявления будут принимать во всех МФЦ, с 25 февраля по 12 марта – в участковых избирательных комиссиях, с 13 марта по 14 часов 17 марта – в УИКи можно подать специальное заявление.

Галина ВЛАДИС