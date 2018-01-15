Прием документов от кандидатов в президенты завершен

В полночь 12 января истек срок подачи в ЦИК России документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Всего с 18 декабря 2017 года по 12 января 2018 года в Центризбирком поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента Российской Федерации, от 70 субъектов выдвижения: от 24 политических партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении.

В настоящее время ЦИК России зарегистрировала уполномоченных представителей 14 политических партий: ЛДПР (кандидат Владимир Жириновский), «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/» (кандидат Роман Худяков), «ЯБЛОКО» (кандидат Григорий Явлинский), «ПАРТИЯ РОСТА» (кандидат Борис Титов), «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ» (кандидат Эльвира Агурбаш), «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» (кандидат Сергей Бабурин), «Монархическая партия» (кандидат Антон Баков), КПРФ (кандидат Павел Грудинин), «Гражданская инициатива» (кандидат Ксения Собчак), «Партия «Добрых дел» (кандидат Екатерина Гордон), «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» (кандидат Станислав Полищук), «Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» (кандидат Михаил Козлов), «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» (кандидат Максим Сурайкин), «РОТ ФРОНТ» (кандидат Наталья Лисицына).

Представителям трех политических партий («Женский Диалог», «Партия Малого Бизнеса России», «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ») отказано в регистрации уполномоченных представителей в связи с нарушениями при проведении съездов. Кандидат от «Социал-демократической партии России» Сираждин Рамазанов отказался от дальнейшего участия в выборах.

Документы по выдвижению кандидатов на должность президента РФ от «Российской Социалистической партии», «Всероссийской политической партии «Народная партия России», «Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» и «Политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» ЦИК России рассмотрел в понедельник. На момент сдачи номера в печать результаты этого рассмотрения были еще не известны.

14 кандидатов на должность президента России, выдвинутых партиями, открыли специальные избирательные счета для формирования избирательного фонда: Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Станислав Полищук, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский, Антон Баков, Наталья Лисицына, Михаил Козлов.

Владимир Жириновский и Павел Грудинин первыми зарегистрированы в качестве кандидатов на должность президента России.

Что касается кандидатов-самовыдвиженцев, то срок подачи в ЦИК России документов для регистрации групп избирателей, созданных в их поддержку, истек в полночь 7 января. Все представленные ходатайства рассмотрены на заседаниях ЦИК России.

Всего в ЦИК России поступили документы от 15 кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения.

Группы избирателей, созданные в поддержку самовыдвижения кандидатов Владимира Путина, Владимира Михайлова и Александра Чухлебова, были зарегистрированы решениями ЦИК России. Владимир Путин и Владимир Михайлов открыли специальные избирательные счета для формирования избирательных фондов.

Регистрация группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата Александра Чухлебова, отменена решением Верховного суда России от 5 января.

Двенадцати кандидатам: Татьяне Воловик, Айне Гамзатовой, Владимиру Кузнецову, Лаки Ли, Олегу Лурье, Алексею Навальному, Сергею Полонскому, Тристану Присягину, Василию Пугачеву, Сергею Столпаку, Виктору Черепнину, Андрею Яцуну – отказано в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку их самовыдвижения.

Среди причин отказа – отсутствие у ряда кандидатов пассивного избирательного права; меньшая, чем требуется по закону, численность группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата; отсутствие нотариального заверения протокола регистрации членов группы избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата; непредставление или ненадлежащее представление документов.

Лина ПЕРОВА

Фото РИА Новости