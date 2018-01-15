Лидер по благоустройству территорий

Коми попала в пятерку регионов – лидеров по формированию комфортной городской среды. Итоги реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году подвели в ходе селекторного совещания под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаила Меня.

В рамках проекта по всей стране благоустраивались парки, набережные, детские и спортивные площадки, пешеходные прогулочные зоны, тротуары, дворовые территории. Всего было отремонтировано более 22 тысяч объектов.

В Коми в 2017 году благоустроено 96 дворовых, 20 общественных территорий и один городской парк. В программе принимали участие Сыктывкар, Воркута, Инта, Емва, Жешарт. По итогам реализации проекта Республика Коми заняла четвертое место в рейтинге регионов Российской Федерации.

С декабря в продолжение проекта стартовал общероссийский фестиваль «Выходи гулять!», в рамках которого на благоустроенных территориях проходят различные массовые семейные, спортивные, новогодние гулянья. В декабре и начале января по всей России состоялось более 150 городских праздников. В Коми проведено более 20 красочных мероприятий во всех муниципалитетах – участниках проекта. Михаил Мень отметил Республику Коми в числе регионов, принявших наиболее активное участие в фестивале.

В наступившем году масштабы проекта «Формирование комфортной городской среды» расширятся. Благоустройство общественных и дворовых территорий запланировано в 45 населенных пунктах Республики Коми. Кроме того, жителям республики будет представлена уникальная возможность самостоятельно определить тот объект, благоустройство которого им наиболее интересно, а также выбрать вариант его реконструкции. Рейтинговое голосование по выбору объектов для благоустройства в 2018 году состоится в марте.

В феврале в СМИ будут опубликованы объекты-кандидаты с разработанными дизайн-проектами благоустройства. У жителей республики будет возможность заранее оценить предложения и выбрать наиболее понравившиеся.

Мария ЗИНОВЬЕВА