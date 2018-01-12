В лыжных лидерах Усть-Кулом, Печора и Ижма

На республиканском лыжном стадионе имени Раисы Сметаниной проходит первенство Коми по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет. После двух соревновательных дней в числе лучших Александр Игнатов из села Помоздино Усть-Куломского района.

В первый стартовый день спортсмены бежали индивидуальную гонку классическим стилем (девушки 5 км, юноши – 10). Среди девушек из Коми в борьбу за медали смогла вступить только Дарья Канева из Ижемского района, завоевавшая серебряную медаль. Золото досталось Екатерине Пьянковой из Москвы, а бронза – Марии Ляминой, также представляющей столицу России. Среди юношей победил Александр Игнатов, второе место завоевал Валерий Бабикова из Ижемского района, третьим был представитель Печоры Игорь Халамов.

Комментируя старты «Республике», главный тренер сборной Коми по лыжным гонкам Андрей Нутрихин отметил, что пристально обращать внимание в таком возрасте на призовые места не стоит:

– Это еще в общем-то школьники, которые только начинают свой спортивный путь, и зачастую многие из тех, кто попадает в призеры, потом вообще не продолжают карьеру в спорте. Напротив, те, кто занимает места в районе тридцатого, продолжают потихоньку и дальше показывать результаты все лучше и лучше. Такое тоже часто бывает.

Говоря о том, почему в первый соревновательный день не просто среди участниц на первенстве Коми, а еще и в призерах оказались лыжницы из Москвы, Андрей Нутрихин подчеркнул, что это не какие-то случайные спортсменки:

– Так получилось, что как раз в это время из-за нехватки снега в Московском регионе здесь тренируются сильнейшие лыжницы этого возраста из Москвы, и их тоже допустили к участию в соревнованиях. Они составили серьезную конкуренцию нашим спортсменкам, и это только в плюс. Повторю, что не надо делать сильный акцент на результатах в столь юном возрасте.

Оценивая соревнования в целом, специалист отметил, что доволен как общим количеством участников, так и числом талантливых и перспективных ребят.

На следующий день в спринте классическим стилем среди девушек победила сыктывкарка Дарья Абоносимова, серебро и бронзу взяли представительницы Сосногорска Татьяна Филиппова и Мария Чупрова соответственно.

Второй день подряд среди юношей лучшим был Александр Игнатов. А вот Игорь Халамов и Валерий Бабиков на этот раз поменялись местами. Первый стал серебряным призером, второй бронзовым.

15-летний Александр Игнатов рассказал «Республике», что в лыжных гонках он с 12 лет, а до этого около года занимался дзюдо. Равнение спортсмен держит на молодого норвежского лыжника Йоханнеса Клебо и россиянина Сергея Устюгова. Устькуломец назвал себя «классистом», но отметил, что постарается сохранить лидерство и в гонках свободным стилем.

13 января лыжников ждет индивидуальная гонка свободным стилем.

Ярослав СЕВРУК

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