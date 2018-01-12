Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Несмотря на название, этот праздник отмечают не только сотрудники газет и издательств, но и все журналисты. Современную жизнь трудно представить без печатных изданий и интернет-агентств, телевидения и радио. Вы не только рассказываете жителям республики о важных событиях, но и анализируете происходящее вокруг, даете новостям всестороннюю и объективную оценку.

В Республике Коми работают талантливые, ответственные и преданные своему делу журналисты. Хочу поблагодарить вас за то, что вы остаетесь верны своему призванию и с любовью пишете о родной земле и ее жителях, за профессионализм и стремление к новым высотам.

От всей души желаю вам вдохновения, успешного воплощения новых проектов, ярких творческих идей, любви преданных читателей, слушателей и зрителей!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми