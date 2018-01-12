Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации и полиграфических предприятий республики!

Поздравляю вас с Днем российской печати!

С момента выхода в свет первой российской газеты и по сегодняшний день у жителей нашей страны всегда было велико доверие к печатному слову, потому что в газетах и журналах всегда работали люди творческие, талантливые и главное – душой болеющие за свою страну, за людей, живущих рядом. Именно эти качества заставляют журналистов поднимать на страницах своих изданий самые острые темы, искать ответы на волнующие их читателей вопросы. И как бы быстро ни развивались электронные средства массовой информации, для многих людей газеты по-прежнему остаются основным источником информации, к которому можно всегда вернуться и перечитать. Особенно важна роль печатных СМИ для развития сельских территорий.

Понимая это, мы поддерживаем и будем поддерживать наши печатные издания. В 2017 году нам удалось увеличить объем поддержки республиканских и районных изданий. Впервые за последние 20 лет за счет республиканского бюджета был проведен ремонт в ряде редакций районных газет.

Радует, что печатные издания не стоят на месте, развиваются, выходят в интернет-пространство, расширяя свою аудиторию. Новые подходы находят отклик у читателей. Проведенный в 2017 году ребрендинг детской газеты «Радуга» и журнала «Регион» позволил существенно увеличить тираж этих изданий.

Благодарю всех журналистов, сотрудников редакций, работников издательско-полиграфического комплекса республики за высокий профессионализм и творческий подход к работе.

Желаю вам здоровья, благополучия и счастья, успехов, ярких и интересных материалов, позитивных новостей, роста тиражей и как можно больше преданных читателей!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми