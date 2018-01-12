И в будни, и в праздники

На своем очередном заседании Избирком Коми утвердил график работы территориальных и участковых комиссий по приему заявлений о включении гражданина в список избирателей.

Напомним, на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года, впервые избиратель имеет право проголосовать по месту своего нахождения, где бы он ни находился в день голосования. Для этого ему необходимо лишь подать личное заявление. С 31 января по 12 марта такие заявления будут принимать МФЦ, с 25 февраля по 12 марта – территориальные избирательные комиссии (ТИКи), а с 13 марта по 14 часов 17 марта – участковые комиссии (УИКи).

Территориальные комиссии будут принимать заявления в рабочие дни с 14 до 18 часов, в выходные и нерабочие дни – с 10 до 14 часов. В участковые комиссии с заявлением можно будет обратиться в будни с 16 до 20 часов, в выходные – с 10 до 14 часов. Режим работы УИКов для приема специальных заявлений в период с 13 марта по 14 часов 17 марта – с 16 до 20 часов, с 10 до 14 часов в выходные дни.

Процесс голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства на территории страны, в Коми будет осуществляться на 23 избирательных участках – по одному во всех муниципалитетах и три в Эжвинском районе Сыктывкара.

Кроме того, члены Избиркома Коми установили время проведения агитационных собраний в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в период проведения избирательной кампании по выборам президента России. В рабочие дни зарегистрированный кандидат и партия, его выдвинувшая, могут встречаться в таких помещениях в течение часа, в выходные и нерабочие дни – в течение двух часов.

Галина ВЛАДИС