Аплодисменты стоя «Доброй инициативе»

Избирательная комиссия Коми подвела итоги конкурса среди территориальных избирательных комиссий в республике. Конкурс ориентирован на выявление лучших теризбиркомов в части организации работы по взаимодействию с волонтерами, оказывающими помощь лицам, являющимся инвалидами, в день голосования на избирательных участках.

– Конкурс «Добрая инициатива» призван изучить опыт работы наших коллег на местах, – прокомментировала руководитель аппарата республиканского избиркома (РИК) Наталия Макарова.

Представленные материалы должны были содержать цель и задачи проекта, ожидаемые результаты; географию проекта; описание проекта (количество организаторов, число участников, сроки проведения, необходимое оборудование и материалы), описание форм и методов, социальных технологий, используемых при реализации проекта, практические рекомендации по организации взаимодействия с волонтерами (волонтерскими организациями); программу проекта; подробное описание одного (нескольких) мероприятий, сценарный ход одного (нескольких) мероприятий в рамках проекта; разработанные территориальной избирательной комиссией в Республике Коми обучающие материалы, используемые для подготовки волонтеров; памятку для волонтеров; выводы, в том числе по дальнейшему совершенствованию работы по взаимодействию с волонтерами, оказывающими помощь лицам, являющимся инвалидами, в день голосования на избирательных участках; отзывы участников; список литературных источников, в том числе периодической печати, нормативных правовых актов, интернет-ресурсов, используемых при разработке и реализации проекта, а также рекомендованных для самостоятельного изучения волонтерами.

В состав конкурсной комиссии входили члены Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего голоса, представляющие политические партии. Возглавляла конкурсную комиссию заместитель председателя РИК Елена Баскакова.

– Высокую оценку заслужили проекты тех комиссий, которые сделали попытку практического применения теоретических знаний, попытались адаптировать мероприятия к условиям своей территории, проработали материал с методической точки зрения, – подчеркнула Елена Баскакова.

Диплом I степени завоевала Территориальная избирательная комиссия Ухты.

Дипломом II степени награждена Территориальная избирательная комиссия Сосногорска.

Дипломы III степени вручены территориальным избирательным комиссиям Сысольского района и Сыктывкара.

За практическую значимость проектов «Добрая инициатива» благодарственными письмами Избирательной комиссии Республики Коми награждены территориальные избирательные комиссии Удорского и Прилузского районов, а также Эжвинского района столицы Коми.