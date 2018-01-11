Итоги года по версии «Республики»

Под знаком «дела Гайзера»

Под занавес 2017 года произошло одно из самых ожидаемых событий последних двенадцати месяцев – в Замоскворецком районном суде Москвы началось рассмотрение так называемого «дела Гайзера», фигурантами которого являются двое бывших руководителей республики – Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, а также известные в регионе экс-чиновники и бизнесмены. Они обвиняются в совершении ряда преступлений, в том числе в создании организованного преступного сообщества (ОПС).

Продолжение после праздников

Едва ли не с начала 2017 года, когда было завершено расследование, в регионе шли споры о том, где будут судить фигурантов громкого дела. Одни знатоки юриспруденции не без оснований настаивали, что дело будут рассматривать по месту совершения преступлений, то есть в Коми. Другие утверждали, что в материалах уголовного дела есть и информация о криминальных эпизодах, совершенных в Москве, поэтому процесс пройдет в Первопрестольной. Окончательный выбор сделала Генпрокуратура России, сотрудники которой направили материалы в Замоскворецкий районный суд Москвы. Впрочем, подсудимые с таким выбором не согласились и на предварительном судебном слушании, состоявшемся в декабре 2017 года, заявили ходатайство о рассмотрении дела в Сыктывкарском городском суде. Это ходатайство суд не удовлетворил, зато удовлетворено другое ходатайство подсудимых – о рассмотрении дела коллегией из троих судей.

Напомним, по информации Следственного комитета России, преступное сообщество, в которое входили обвиняемые, было создано в 2006 году. Им руководили Вячеслав Гайзер, Владимир Торлопов, Александр Зарубин, Алексей Чернов и Валерий Веселов. Руководители и участники сообщества совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения.

Например, в 2010 году ими была организована приватизация ГУП «Птицефабрика «Зеленецкая». В последующем в результате мошеннических действий, совершенных по инициативе участников сообщества, акции этого предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу. В целях легализации дивидендов акционерного общества на сумму около миллиарда рублей соучастники провели ряд сделок с этими деньгами.

Кроме того, обвиняемые совершили умышленные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». В итоге Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 миллиарда рублей, однако следствие приняло меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороне и арестовало имущество на указанную сумму. 27 декабря Замоскворецкий районный суд продлил арест этого имущества до 27 мая 2018 года.

Наряду с этим следствием установлен ряд фактов получения взяток участниками сообщества. В 2013 году они получили от предпринимателя Евгения Самойлова в качестве взятки за общее покровительство две 25-процентные доли в уставном капитале ООО «Автоцентр». Впоследствии эти доли стоимостью 160 миллионов рублей были переоформлены на подконтрольное Алексею Чернову юридическое лицо ООО «Отель-Сервис» и таким образом легализованы.

27 декабря в судебном заседании объявили перерыв – и у судей, и у обвиняемых тоже начались «новогодние каникулы». Как встречают Новый год в следственном изоляторе «Лефортово» vip-сидельцы, узнал корреспондент издания «Московский комсомолец». Одним из его собеседников стал Вячеслав Гайзер. Экс-глава Коми, по утверждению журналиста, был настроен оптимистично и заявил, что спартанские условия СИЗО не испортят его праздничное настроение. Тем более к ограничениям ему не привыкать: он уже третий раз встречает Новый год за решеткой.

– Но не место ведь красит человека, а человек место, разве нет? Давно пришло смирение. Быт налажен. Мы с сокамерником подготовились: сделали генеральную уборку, приготовили много праздничных блюд. Оливье, селедка под шубой, рулеты из лаваша. Но они, конечно, отличаются от домашних, поскольку не все ингредиенты можно достать. Картошку мы из супа вылавливали. Я хочу после освобождения написать кулинарную книгу о том, как можно разнообразить рацион питания в условиях СИЗО, – процитировал Вячеслава Гайзера «Московский комсомолец».

Праздники закончились, судебные будни для фигурантов громкого дела возобновятся в понедельник, 15 января.

Деньги в конвертах

С «делом Гайзера» связан (а вернее, выделен из него) ряд других резонансных уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников, работавших в республике. По выводам следствия, они получали взятки от членов ОПС Гайзера.

Так, например, в марте 2017 года Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего председателя региональной Контрольно-счетной палаты Михаила Евдокимова. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд установил, что с мая 2011 по август 2015 года Евдокимов получал от первого заместителя главы республики Алексея Чернова, который сейчас является фигурантом «дела Гайзера», взятки. За это Евдокимов сообщал Чернову информацию о ходе и результатах проверок, проводимых Контрольно-счетной палатой, согласовывал с ним возможность направления отчетов о проверках в правоохранительные органы.

В ходе расследования Евдокимов признал вину в совершении преступления. Суд назначил Евдокимову наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и штрафом в доход государства в размере 15,6 миллиона рублей. Также осужденный на три года лишен права занимать определенные должности на госслужбе. Кроме того, у Евдокимова в доход государства конфискованы 7,8 миллиона рублей, полученных в виде взятки.

Вину в получении взяток от бывшего руководства республики признал и бывший руководитель Службы Республики Коми по тарифам Илья Перваков. По данным следствия, Илья Перваков и референт службы Олег Рябинин с марта 2011 по август 2015 года получили свыше 10,2 миллиона рублей взяток от бывшего заместителя председателя правительства Республики Коми Константина Ромаданова. За вознаграждение руководитель и референт Службы по тарифам обеспечивали общее покровительство подконтрольным взяткодателю коммерческим организациям и принятие решений об установлении им максимально возможных цен (тарифов).

Илью Первакова суд приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима, также осужденный должен заплатить штраф в размере 10,2 миллиона рублей. При вынесении приговора в доход государства конфискованы полученные в качестве взятки снегоход и денежные средства в сумме 1,6 миллиона рублей. Олегу Рябинину суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3,7 миллиона рублей с запретом занимать определенные должности сроком на три года.

Экс-председатель регионального избиркома Елена Шабаршина, по выводам правоохранителей, тоже получала от Алексея Чернова взятки за общее покровительство и попустительство по службе. На одном из заседаний суда в октябре 2017 года были оглашены показания двоих фигурантов «дела Гайзера» – Константина Ромаданова и Алексея Чернова. По их словам, Елена Шабаршина действительно получала конверты с деньгами.

А вот совладелец «Реновы» Евгений Ольховик, глава холдинга «Т Плюс» Борис Вайнзихер, а также скрывшийся за границей бывший глава «Вымпелкома» Михаил Слободин, по версии правоохранителей, с 2007 по 2014 год давали высокопоставленным членам группы Гайзера многомиллионные взятки. В обмен для энергетической компании устанавливались максимально выгодные тарифы на тепло– и электроэнергию, а также предоставлялись иные льготы и создавались комфортные условия осуществления коммерческой деятельности на территории Коми. Уголовное дело было возбуждено еще в 2016 году, срок следствия продлен до февраля 2018 года.

Депутаты – без мандатов, генерал – без звания

В 2017 году, так же как, впрочем, и в 2016-м, в центре внимания находились резонансные коррупционные дела. Приговоры суда выслушали экс-руководители разных уровней. На скамье подсудимых оказались, например, несколько депутатов Госсовета. В ноябре прошлого года вступил в силу приговор, вынесенный бывшему ректору СГУ Марине Истиховской. Она признана виновной в превышении должностных полномочий, по решению суда ей на два года запрещено занимать определенные должности на госслужбе.

Еще один депутат Госсовета, бывший начальник государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» Игорь Терентьев признан судом виновным в совершении ряда коррупционных преступлений и приговорен к условному лишению свободы.

17 ноября в Воркуте вынесен приговор депутату Госсовета Виктору Поляхову, который признан виновным в покушении на мошенничество и злоупотреблении должностными полномочиями в должности главного врача Воркутинской больницы скорой медицинской помощи и приговорен к условному лишению свободы. Приговор еще не вступил в законную силу, он обжалуется в Верховном суде Коми. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Коми направила на новое рассмотрение в Сыктывкарский городской суд уголовное дело депутата Госсовета Михаила Брагина. В случае вступления обвинительных приговоров суда в законную силу и эти депутаты расстанутся с мандатами.

В прошлом году в Коми был применен довольно редкий вид наказания – лишение осужденного спецзвания. Бывший начальник регионального управления ФСИН Александр Протопопов признан виновным в получении крупной взятки и приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и крупному штрафу. Приговор обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения. Верховный суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Республики Коми о лишении осужденного спецзвания генерал-лейтенанта внутренней службы.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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