Итоги года по версии «Республики»

Политические уроки 2017-го

2017 год запомнится в первую очередь всплеском гражданской активности жителей Коми, управленческими и кадровыми решениями властей региона.

Кадровые перемены

Точкой отсчета политического года стала первая сессия Госсовета республики, на которой с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства выступил глава Коми Сергей Гапликов. В этот же день, 16 февраля, руководитель региона провел большую пресс-конференцию для республиканских и районных СМИ. Журналисты не стеснялись задавать острые вопросы, и Сергей Гапликов не оставил без ответа ни один, даже самый неудобный из них. К примеру, «Республика» спросила о причинах изменений в структуре и составе правительства – не потому ли были укрупнены некоторые из министерств, что существует дефицит управленцев.

Сергей Гапликов ответил, что профессионалы всегда были штучным товаром. Выпестовать их, обучить и воспитать – это скрупулезное и очень ответственное дело, поэтому надо добиваться результата от тех, кто с тобой работает.

Практически весь минувший год стал проверкой для укрупненных министерств, и в итоге глава пришел к выводу, что ведомства все-таки нуждаются в реорганизации. Результатом этого стало разделение минпрома на Министерство инвестиций, промышленности и транспорта (по-прежнему возглавляемое Николаем Герасимовым) и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Преобразования также коснулись минстроя, разделенного на Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов (с прежним руководителем Константином Лазаревым) и непосредственно на Министерство строительства и дорожного хозяйства. Вновь образованное минприроды возглавил Роман Полшведкин, минстрой – Сергей Двуреченский.

Другое важное кадровое решение – возвращение на пост министра национальной политики Галины Габушевой, возглавлявшей ведомство с февраля 2011 по декабрь 2015 года. Прежний руководитель миннаца Елена Ермолина (Савтенко) перешла на работу заместителем мэра Ухты.

Но, пожалуй, самым громким кадровым событием в регионе стала отставка Джамала Яндиева с должности специального представителя Коми, которую он занимал ровно год – с декабря 2016-го. Полномочия прекращены в связи с истечением их срока. Напомним, главным направлением деятельности спецпредставителя Республики Коми была обозначена работа по привлечению инвестиций в регион. Комментируя свою отставку, Джамал-Лейла Яндиев заявил, что старался исполнять свои обязанности добросовестно. По его оценке, минувший год оказался богатым на перспективные проекты, что потребовало немалых усилий как от спецпредставителя, так и от властей республики.

Кадровые изменения произошли не только в системе исполнительной власти. Депутатский корпус Госсовета лишился четырех депутатов. Для всех стала огромным потрясением внезапная смерть председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Нины Нестеровой. Она скончалась 21 декабря в одной из клиник Санкт-Петербурга.

В конце года в связи с переходом на работу в администрацию Печорского района написала заявление о сложении депутатских полномочий председатель комитета по социальной политике Наталья Паншина.

Кто возглавит эти комитеты, станет ясно в феврале – на первой в этом году сессии.

Еще два парламентария – Марина Истиховская и Игорь Терентьев – лишились мандатов в связи с признанием их виновными в совершении преступлений.

Не миновали кадровые перемены и муниципальный уровень. В Сыктывкаре в марте 2017 года на выборах мэра столицы республики победил Валерий Козлов, в Прилузском районе в конкурсе на пост руководителя администрации района со второй попытки победу одержала Елена Нестерюк.

В Усть-Цилемском районе, напротив, пошатнулось кресло под руководителем администрации муниципалитета Алексеем Поздеевым – он подозревается в мошенничестве и растрате и находится сейчас под домашним арестом. Обязанности главы администрации района исполняет его первый зам Николай Канев.

В Печорском и Сосногорском районах посты председателей районных советов покинули Владимир Анищик и Владислав Гаврилов. Обязанности первого временно исполняет Геннадий Коньков, второго – Александр Сибецкий.

Гражданская активность

2017 год запомнится еще и народными инициативами о проведении референдумов. Первыми с инициативой всенародного обсуждения выступили экологи Коми. Они предложили вынести на республиканский референдум сразу три вопроса: существование минприроды в качестве отдельного органа региональной исполнительной власти, исключение из программы геологоразведочных работ и промышленного освоения месторождения «Чудное» в национальном парке «Югыд ва» и запрет эксплуатации промысловых нефтепроводов старше 20 лет. Избирком Коми не нашел препятствий для проведения референдума, однако формулировка не прошла лингвистическую экспертизу в Госсовете.

Впрочем, один из поставленных экологами вопросов был воплощен и без проведения референдума – по решению главы Коми министерство природы республики стало самостоятельным ведомством.

Третий из предложенных на всенародное обсуждение вопросов: «Считаете ли вы, что глава Коми и Госсовет РК должны обратиться в правительство РФ с предложением инициировать на федеральном уровне решение о запрете эксплуатации внутрипромысловых и межпромысловых нефтепроводов, эксплуатируемых 20 и более лет?» – активно обсуждался на ноябрьской сессии. Парламентарии объяснили инициаторам, что на республиканский референдум могут быть вынесены только вопросы, находящиеся в ведении субъекта, а нефтепроводы как опасные производственные объекты находятся в ведении Российской Федерации. Кроме того, как пояснил гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид, 20 и более лет эксплуатируются не только нефтепроводы, но и резервуары, сосуды, и если все закрыть, предприятия встанут. К тому же не все нефтепроводы стальные, да и сами нефтяники проводят различные мероприятия по химической диагностике и защите труб. Депутат предложил выйти на иные механизмы решения проблемы.

Еще больший резонанс в обществе вызвала идея группы ухтинцев вынести на референдум вопрос о переносе столицы Коми из Сыктывкара в Ухту. Но и этому референдуму не суждено было состояться. Получив одобрение избиркома и парламента Коми, инициаторы приступили к сбору подписей в свою поддержку и сумели собрать их в два раза больше, чем требовалось, представив в избирательную комиссию 28 тысяч автографов жителей региона. Но на стадии проверки подписей выяснилось, что более 10 процентов из них недействительны.

В свою очередь всплеск подобной активности побудил депутатов Госсовета Коми внести изменения в республиканский закон о выборах и референдумах, установив численную планку для инициаторов такого рода всенародных обсуждений. Ранее было достаточно 20 человек. Теперь же инициативная группа по проведению референдума Республики Коми должна состоять не менее чем из ста человек, представляющих не менее половины муниципалитетов региона.

Поле деятельности для неравнодушных

Споры в обществе велись не только вокруг референдумов. До сих пор не улеглись страсти вокруг строительства вертолетной площадки для санавиации в ухтинском поселке Шудаяг. Противники строительства категорически против вырубки в этом месте деревьев, которые они называют реликтовыми, не обращая внимания на доводы о важности спасения человеческих жизней. Если противостояние затянется, вертолетную площадку построят все равно, но уже в другом месте – федеральные средства получит другое медицинское учреждение, а не шудаягская больница, что вряд ли обрадует местных жителей.

Не поставлена точка и в вопросе компенсации родительской платы за детский сад. В прошлом году республиканским законом № 144 был введен критерий нуждаемости, из-за чего льгот лишились многие семьи. Последовали иски в суд, но в итоге Верховный суд Коми признал, что закон не противоречит федеральному законодательству, и оставил его в силе. Тем не менее зампред правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова заверила, что вопрос компенсации платы за посещение детского сада будет пересмотрен.

Как сообщил референт главы Коми Роман Койдан, в конце декабря создана рабочая группа при семейном совете республики.

«Группа приступила к работе над изменениями закона №144 о компенсации родительской платы за детский сад. Рад сообщить, что доработка закона будет происходить при непосредственном участии простых жителей республики. Считаю, что мнение людей крайне важно. Ведь кто, как не родители, дадут объективную оценку и расскажут о сложностях реализации закона на практике», – написал на своей странице «ВКонтакте» Роман Койдан.

Активное и деятельное участие в обсуждении и поиске решения этих и других актуальных проблем принимала Общественная палата Коми. Уже под занавес года она провела Гражданский форум, обсудив, какими должны быть общественные советы при органах власти. Вопреки ожиданиям скептиков, дискуссия получилась острой и конструктивной, с конкретными примерами, как активные и неравнодушные граждане могут изменить жизнь вокруг к лучшему.

Галина ВЛАДИС