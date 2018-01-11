Итоги года по версии «Республики»

Четыре этапа переселения

Одно из важнейших событий прошлого года – республика завершила все четыре этапа программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Напомним, реализация этой программы, курируемой государственным Фондом содействия реформированию ЖКХ, стартовала в 2013 году, а срок ее окончания – 31 декабря 2017 года.

Всего в списках на расселение в Коми было 804 дома, признанных непригодными для проживания до наступления 2012 года. Проживало в этих домах порядка восьми с половиной тысяч человек. Больше трети из них должны были получить новое жилье еще в 2013-2014 годах – на первом этапе программы. Но большая часть городов и районов (14 муниципалитетов из 20) в сроки не уложились и попросили об отсрочке. Но и в добавочное время первый этап программы был еще не везде завершен, а уже нужно было строить дома по второму и третьему. К лету 2015-го заговорили о фактическом срыве программы в регионе, что грозило потерей федерального финансирования. Неудивительно, что Сергей Гапликов, начавший руководить республикой в октябре 2015 года в первую очередь взялся в ручном режиме решать вопрос с выполнением именно этой госпрограммы. В результате работа заметно ускорилась, но в отдельных муниципалитетах ситуация оказалась настолько сложной, что практически до последнего момента было непонятно, успеют ли там построить новые дома, причем не абы как, а качественно.

– Но программу мы все же завершили, хотя еще есть вопросы по устранению выявленных недостатков, – рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Коми Сергей Двуреченский. – Это касается в первую очередь домов, построенных в период с 2013 по сентябрь 2015 года в Печоре, Ухте, Усинске и Княжпогостском районе.

По словам министра, немаловажно, что программа переселения будет иметь свое продолжение и в 2018 году – ее дополнили немалым количеством домов, которые по недосмотру муниципальных чиновников в перечень ветхих и аварийных до 2012 года не попали, но жить в них уже нельзя, и капитальный ремонт не поможет. В итоге получился «довесок» в 33 тысячи квадратных метров, переселить предстоит порядка двух тысяч человек. Львиная доля такого «добавочного аварийного» жилья приходится на Печору – 30 тысяч квадратных метров.

По его словам, аварийное жилье будет выявляться и заноситься в списки на расселение и дальше, но это уже будет другая государственная программа.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА