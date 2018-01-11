Итоги года по версии «Республики»

Успехи достигаются трудом

Снижение госдолга республики и позитивные корректировки в региональном бюджете, выделение средств из резервного фонда правительства России на возобновление работы шахты «Интауголь», реализация крупных инвестпроектов – таковы главные экономические достижения Коми в минувшем году.

От дефицита к профициту

На последней в 2017 году сессии Госсовета Коми депутаты утвердили окончательные цифры в главном финансовом документе республики. Итоговые доходы в казне региона увеличились на 2,4 миллиарда рублей и составили 66,3 миллиарда, расходы – 66,7 миллиарда, дефицит по сравнению с началом года сократился в 12 раз – с семи миллиардов до 620 миллионов рублей.

Пополнение бюджета произошло за счет роста собственных доходов республики – на 2,4 миллиарда рублей перевыполнен план по налогу на прибыль организаций и имущество организаций. В значительной степени это и заслуга республиканского минфина, благодаря грамотным действиям которого по переводу коммерческих кредитов в более дешевые бюджетные тело взятого республикой кредита уменьшилось на 3,1 миллиарда рублей, а расходы на обслуживание госдолга – на 710 миллионов рублей.

Предстоящие три года должны стать переломными для казны региона – в 2018-м дефицит еще сохранится и составит 1,4 миллиарда рублей, но в 2019-2020 годах бюджет должен стать профицитным.

Ожидается постепенное сокращение госдолга республики: в 2018 году он составит 78 процентов от объема налоговых и неналоговых доходов, в следующем году – 67 процентов и в 2020-м – 62 процента.

Помощь «Интауглю»

В течение всего прошлого года в центре внимания была шахта «Интауголь». После того как владельцы Череповецкой ГРЭС – единственного покупателя угля компании – заявили о планируемом закрытии угольных блоков на станции, градообразующее предприятие приполярного города приостановило работу. К концу лета на складах скопилось свыше 170 тысяч тонн угля, образовались огромные долги по зарплате. Начались забастовки шахтеров, местные профлидеры даже записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить закрытия предприятия.

Именно после этого обращения дело сдвинулось с мертвой точки. Хотя умалять вклад профлидеров нельзя, но только благодаря настойчивой позиции главы Коми, которому удалось убедить федеральные власти поддержать «Интауголь» финансово, было принято решение выделить средства из резервного фонда правительства страны. Распоряжение о выделении 1,2 миллиарда рублей подписал 18 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев. Деньги поступили в декабре, и сразу же были погашены долги по зарплате и отменено сокращение работников. Начались подготовительные работы по запуску лавы № 843. Планируется, что шахта заработает в течение ближайших трех месяцев.

Драйверы экономики

Наибольший вклад в экономику региона вносят работающие на территории республики промышленные гиганты. В рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и правительством Коми финансовые обязательства компании в 2017 году составили один миллиард 755 миллионов рублей, увеличилась сумма поддержки социальных объектов, благотворительных проектов и акций.

Примерно такую же сумму – более одного миллиарда рублей инвестировало в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Коми АО «Монди СЛПК». Средства направлены на дорожную инфраструктуру, модернизацию очистных сооружений Эжвинского района и Сыктывкара, социальную поддержку муниципалитетов республики. Компания начала реализацию дорожной карты стратегического развития «Горизонт», что в среднесрочной перспективе позволит увеличить выпуск готовой продукции на 10-15 процентов.

Еще одно важное событие произошло в дорожной отрасли. На год раньше запланированного срока введен в эксплуатацию реконструированный участок Малая Пера – Ираель строящейся автодороги Сыктывкар – Ухта – Усинск – Нарьян-Мар. Участок протяженностью 34,5 километра в Сосногорском районе построен в рамках концессионного соглашения правительства региона с ООО «Дорожная концессия».

В этом же муниципалитете в конце года забили первую сваю на месте строительства тепличного комплекса «Сосногорский». Напомним, первоначально планировалось возвести агропромышленное предприятие по круглогодичному выращиванию овощей закрытого грунта и зелени в Емве, но инвестор предпочел Сосногорск.

Лина ПЕРОВА

Фото БНК