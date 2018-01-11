Итоги года по версии «Республики»

На пути к Олимпиаде

«Республика» подвела итоги предолимпийского года, вспомнив самые заметные материалы и спортивные баталии, прошедшие в регионе. На первый план в ушедшем году вышли зимние виды спорта. Допинговый скандал, связанный с сочинской Олимпиадой, был в топе новостей по всей стране, напрямую коснувшись и Коми. Впрочем, на фоне нерадостной повестки дня 2017-й запомнился и множеством положительных событий.

Печали и радости в зимних видах спорта

В начале года юное дарование из Ухты Дмитрий Алиев рассказал «Республике» о первых победах, спортивной семье и главной мечте фигуриста – попадании в олимпийскую сборную России. В декабре спортсмен смог максимально приблизиться к ней, отобравшись на чемпионат Европы по фигурному катанию. Это право ухтинец получил, завоевав бронзу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

В городе на Неве 18-летний воспитанник Евгения Рукавицына хорошо выступил в короткой программе, а вот в произвольной смотрелся неважно, но конкуренты тоже делали ошибки, и он смог сохранить третье место с общим количеством баллов – 249,11. Первенствовал Михаил Коляда (281,16), второе место завоевал Александр Самарин (258,53). На исправление ошибок у спортсмена не так много времени, ведь уже 15 января 2018 года в Москве стартует чемпионат Европы. После него будет сформирована олимпийская команда. На Олимпиаде-2018, которая пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля, в мужском одиночном катании Россия имеет две квоты, поэтому на чемпионате Европы Дмитрию Алиеву будет необходимо выступить значительно лучше двух других призеров чемпионата страны.

Одним из главных негативных событий в минувшем году стал прогремевший допинговый скандал, который, к сожалению, напрямую коснулся и Республики Коми. Под санкции Международного олимпийского комитета (МОК) попала участница сочинской Олимпиады, лыжница из Сосногорска Юлия Иванова. О том, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными российских лыжников в нарушении антидопинговых правил, Федерация лыжных гонок России сообщила в ноябре.

Результаты на XXII зимних Олимпийских играх у попавших в «черный список» спортсменов аннулировали и пожизненно отстранили их от участия в белых олимпиадах. Юлия Иванова не была в числе призеров, но тем не менее даже просто носить звание участницы Олимпийских игр очень почетно. Восстанавливать честное имя лыжница намерена путем судебных разбирательств.

Невосполнимой утратой в прошлом году стал уход из жизни заслуженного тренера СССР по лыжным гонкам Николая Николаевича Клюшина. Тренер умер 10 июня. Во многом благодаря его работе лыжники из Коми во второй половине двадцатого века заявили о себе на весь мир. С 1979 по 1986 год он был главным тренером сборной команды СССР по лыжным гонкам в Коми АССР.

В лыжных гонках уходящий год запомнился не только печальным событиями, но и обнадеживающими. В январе «выстрелила» молодая лыжница из Сосногорска Юлия Белорукова. На пятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который состоялся в итальянском Тоблахе, в составе сборной России в командном спринте свободным стилем в паре с Натальей Матвеевой она впервые в карьере выиграла золотую медаль. В феврале в паре все с той же Натальей Матвеевой она завоевала серебро в командном спринте «классикой» на чемпионате мира, который проходил в финском Лахти. После этих побед лыжница из Коми стала стабильно попадать в состав сборной России, сегодня она является одной из главных претенденток на место в олимпийской сборной страны, которая из-за допингового скандала будет выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом.

Юлия Белорукова – воспитанница сосногорского тренера Александра Ветрова. Именно он подготовил и Юлию Иванову. В паре с Ивановой Матвеева завоевывала серебряную медаль в спринте свободным стилем на сочинском этапе Кубка мира в лыжном сезоне-2012/13.

Еще одним приятным событием стал триумф юного лыжника Андрея Некрасова из села Айкино Усть-Вымского района. За дарованием из глубинки и его неутомимым тренером-энтузиастом Игорем Кузнецовым «Республика» следила давно, а в апреле 2017-го даже посвятила дуэту большую статью под названием «От Айкино до Эрзурума». Для 18-летнего спортсмена первым большим успехом в лыжных гонках стали всероссийские старты на призы четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной 2015 года. В феврале минувшего года в составе сборной России спортсмен стал триумфатором Европейского юношеского олимпийского фестиваля, прошедшего в Турции. На своем первом крупном международном турнире лыжник завоевал серебро в гонке классическим стилем на 7,5 км и трижды первенствовал: в десятикилометровой гонке и спринте коньковым ходом, а также в смешанной эстафете.

Продолжили радовать победами и паралимпийцы Республики Коми. Под занавес года целый урожай медалей из канадского Кэнмора привез сыктывкарец Иван Голубков. На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в составе сборной России он завоевал шесть золотых медалей. Сейчас спортсмен готовится к следующему этапу Кубка мира, который пройдет в немецком Оберриде с 20 по 28 января. Кубок мира является квалификационным соревнованием к XII Паралимпийским зимним играм 2018 года в корейском Пхенчхане.

Возвращение хоккейных традиций

Прошлый год начался с хоккейных событий, давших местным болельщикам эмоциональный заряд на многие месяцы вперед.

22 января в Сыктывкаре состоялась игра двух лучших отечественных бенди-клубов по итогам минувшего сезона. На льду республиканского стадиона красноярский «Енисей» сыграл в матче за суперкубок с хабаровским «СКА-Нефтяником». Победили со счетом 5:3 хоккеисты с Дальнего Востока. Спустя пять дней стартовало еще более мощное событие: первенство мира среди юниоров по бенди до 19 лет. Оба события собрали на трибунах республиканского стадиона огромное количество болельщиков. На финальную игру мирового первенства пришло более шести тысяч человек, даже часть обычно пустующего виража была заполнена. Трансляцию мероприятий вел телеканал «Матч! Наш спорт», три их фирменных трейлера не уезжали из города с 22-го числа.

Россияне начали поход за чемпионской «короной» с победы над Норвегией со счетом 4:0. Голом отметился воспитанник сыктывкарского «Строителя» Никита Агафонов, бывший единственным делегатом местной хоккейной школы в составе сборной. В итоге, одержав на турнире шесть побед, сборная России завоевала золотые медали. 29 января в упорной финальной борьбе россияне одолели шведов со счетом 1:0. Гол в дополнительное время забил нападающий Артем Гареев. Победное селфи новоиспеченных чемпионов мира по хоккею с мячом среди юниоров стало главным хитом соцсетей в тот день. Матч за третье место остался за представителями Финляндии, которые победили норвежцев со счетом 3:0.

Медали и кубок победителям вручали глава Коми Сергей Гапликов и делегат международной федерации хоккея с мячом Тор Аудун Соренсен. Последний отметил высокий уровень организации соревнований и поблагодарил участников. А вот глава Коми скрывать эмоций не стал:

– Как и тридцать лет назад, сыктывкарский лед принес удачу нашей сборной (в прошлый раз Сыктывкар принимал первенство мира среди юниоров в 1986 году, тогда сборная СССР одолела шведов со счетом 3:2 – авт.). Поздравляю Россию с заслуженной победой.

Глава Коми сдержал данное им обещание поддержать и сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель», который в минувшем году благодаря усилиям руководства региона и клубного менеджмента смог вернуться в элитный дивизион российского бенди – суперлигу.

Титульным спонсором хоккеистов в сезоне-2017/18 стало АО «Монди СЛПК». На домашней арене 4 и 7 ноября «Строитель» провел первые матчи сезона-2017/18 в элитном дивизионе после семи сезонов, проведенных в высшей лиге, которая по сути является турниром дублеров. Хоккеисты из Коми встретились с основными составами команд «Сибсельмаш» и «Уральский трубник».

Перед стартовыми играми «Строитель» хоть и был во многом командой-загадкой, но тем не менее к явным аутсайдерам специалистами не причислялся. Ведь состав клуба по сравнению с прошлым сезоном претерпел значительные изменения. Селекционерам удалось собрать в Сыктывкаре игроков уровня суперлиги из таких команд, как, например, кировская «Родина», «Динамо-Казань» и ульяновская «Волга». Однако пока игру среднего уровня подопечные Павла Франца не показывают. Клуб прочно обосновался внизу турнирной таблицы и одержал пока лишь одну победу (на домашней арене был повержен красногорский «Зоркий» со счетом 3:1).

Крупные события в Коми

Из масштабных внутрирегиональных спортивных событий запомнился и проведенный на высочайшем уровне Кубок России по боксу среди женщин. Турнир прошел в ноябре в стенах сыктывкарского Дворца единоборств (ДЮСШ №2).

На открытии мероприятия министр спорта Коми Николай Бережной отметил, что бокс является одним из базовых для региона видов спорта и проведение Кубка России не обуза, а почетная миссия. Он напомнил, что в 2012 году Сыктывкар уже принимал чемпионат страны среди мужчин. Тогда Коми представляли десять спортсменов, а золото в весовой категории до 56 кг удалось завоевать воспитаннику сыктывкарского тренера Михаила Мартынова Владимиру Никитину, который в 2016 году стал бронзовым призером бразильской Олимпиады. На Кубке России за призовые места боролись две спортсменки из Коми – Виктория Крылова и Елизавета Кудряшова. К сожалению, главной надежде на золото Виктории Крыловой из Сыктывкара не удалось победить в финале. 19 ноября в весовой категории до 81 килограмма она дралась за золото с представительницей Чукотского автономного округа Марией Ураковой и потерпела поражение, получив перелом руки во втором раунде. Она мужественно выстояла бой до конца.

Теперь Сыктывкар ожидает не менее масштабное событие из мира бокса: первенство России среди юниоров 17-18 лет. Праздник спорта пройдет с 10 по 17 февраля.

Очередным рекордом запомнилась и «Велоночь-2017», прошедшая в День России в столице Коми. Традиционно акция становится одним из главных событий в спортивной жизни республики. На Стефановской площади суперстарт собрал рекордное количество человек – более пяти тысяч велолюбителей со всего региона. Глядя на Сыктывкар, с 2015 года к акции активно подключилась и Ухта. В индустриальной столице Коми она прошла уже третий раз и собрала более тысячи спортсменов. В 2017 году к «Велоночи» подключились и другие муниципалитеты региона. В Печоре, Инте и Усинске собиралось от ста до пятисот любителей велопрогулок.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА