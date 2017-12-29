Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

Традиционно эти предпраздничные дни мы проводим в приятных хлопотах о предстоящем торжестве, заботах о родных и близких, вспоминаем все доброе и хорошее, что подарил нам уходящий год.

В жизнь каждого из нас он привнес что-то свое. Я же хочу поблагодарить вас, дорогие земляки, за все то, что вы сделали для нашей республики. Каждый из вас на своем рабочем месте много и напряженно трудился, поэтому я желаю вам хорошо отдохнуть, провести эти праздники в кругу родных и близких, насладиться теплом семейного очага.

2017 год для нашей республики стал Годом добрых дел. Спасибо всем, кто откликнулся, поддержал эту инициативу. Уверен, ваше искреннее участие и заботу почувствовали все, кому вы помогали в этом году. Вы не только меняли к лучшему жизнь людей, но и преображали мир вокруг себя.

Пусть все доброе, что мы сделали, все хорошее, что случилось с нами, найдет свое продолжение в 2018 году. Пусть открываются новые возможности, реализуются намеченные планы. Не бойтесь трудностей, верьте в себя, в свои силы и в Россию. В наступающем году в политической жизни нашей страны произойдет важное событие – выборы президента России.

Помните, от нас с вами, от наших решений зависит будущее республики и страны. Уверен, вместе мы сделаем правильный выбор, с сильным президентом сможем реализовать все задуманное, изменим жизнь в республике и стране к лучшему.

Желаю вам в наступающем году крепкого здоровья, взаимопонимания, счастья, любви, достатка, благополучия и праздничного настроения!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми