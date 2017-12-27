Алмазный юбилей Авенира и Александры

Семейные ценности супругов Низовцевых неподвластны годам

Шестьдесят лет совместной жизни – один из самых значимых и рекордных свадебных юбилеев – бриллиантовая, или алмазная, свадьба. Ее название говорит само за себя: бриллиант – символ прочности и счастья, и такая годовщина свидетельствует о прочном семейном счастье, неподвластном годам.

Нечасто встречаются счастливые пары, которые прожили столько лет. Одна из таких редких семей – это Авенир и Александра Низовцевы. 25 декабря они отметили шестьдесят лет со дня свадьбы. Накануне праздничной даты журналисты «Республики» побывали в гостях у супругов.

– Мы познакомились в Казахстане, где я учился в Актюбинском авиационном училище, а Александра работала воспитателем в детском саду, – начал историю своей семейной жизни глава семейства. – Как-то весной в 1957 году я пригласил ее на танец во время танцевального вечера в нашем авиаучилище.

Родился Авенир Низовцев в начале 1931 года в прилузской деревне Лёхта. Оттуда же родом известный сыктывкарский журналист и его тезка – Авенир Низовцев.

– Наши отцы дружили, – рассказывает собеседник издания. – А в деревне поп Авенир был, так он многих младенцев мужского пола Авенирами крестил.

Во время войны Авениру Низовцеву пришлось на время оставить школу и пойти работать: летом – заготавливать сено, а зимой и весной – валить лес и скатывать в реку бревна. Как-то с напарником, инвалидом войны, чуть не погибли, провалились в ледяную воду. Фронтовик спас парня, вытащил из реки. Только в 1945 году Авенир вернулся за школьную парту. Продолжил учебу в Нижнем Чове – в послевоенное время там учили на бухгалтеров. Выпускник годичной бухгалтерской школы год проработал в Прилузском райфинхозотделе инструктором. А потом вдруг стал моряком.

– Весной 1951 года, когда был объявлен очередной призыв в армию, многие мои друзья получили повестки и готовились выезжать на призывной пункт. А мне повестки все нет и нет. Я иду в военкомат и спрашиваю, в чем дело, – вспоминает Авенир Низовцев. – Оказалось, что я ответственный работник и на меня есть бронь. Я возмутился и потребовал, чтобы меня взяли в армию.

Так сельский парень попал на Балтийский флот. Обладающий хорошим слухом, он стал гидроакустиком на минном тральщике. Экипаж выискивал и обезвреживал оставшиеся со времен войны в Балтийском море мины. В итоге Авенир Низовцев прослужил четыре года в Таллинском Краснознаменном учебном отряде подводного плавания и противолодочной обороны. После демобилизации его уговорили остаться на сверхсрочную службу, но узнав, что после пятимесячных курсов в Ленинграде предстоит служить на Соловецких островах, он попросился в отставку.

После моря Авенир Низовцев решил покорить небо и поступил в Актюбинское авиационное училище, получил диплом техника по ремонту и обслуживанию самолетов. В Казахстане он и познакомился со своей будущей женой.

Александра родилась и выросла в Бузулукском районе Оренбургской области. По распределению попала в Казахстан, где работала в Актюбинске воспитателем в детском саду для детей железнодорожников. Молодые люди жили в разных общежитиях, и когда Авениру после училища предложили на выбор поехать работать в Москву, Ленинград, Ташкент, Харьков, Минеральные Воды или Магадан, он попросился в Сыктывкар. В 1953 году его родители переехали из деревни в столицу автономии, отец выстроил большой, двухэтажный семикомнатный дом в районе нынешнего Октябрьского проспекта. Там и начали совместную жизнь в 1958 году молодые Авенир и Александра Низовцевы. Любопытно, что они умудрились сыграть сразу четыре свадьбы.

– Когда мы только расписались, девочки накрыли нам стол в общежитии, – рассказывает женщина. – Это можно назвать первой свадьбой. Потом мы сыграли свадьбу у моей тети в Бузулуке, потом в деревне Гавриловка у мамы. Отец погиб на фронте. А четвертую свадьбу отгуляли уже в Сыктывкаре.

Здесь в своем доме гуляла вся многочисленная родня Низовцевых. Жалко только, что фотографий этого торжества не сохранилось.

Выпускника авиаучилища сразу взяли на работу в Сыктывкарский аэропорт, где Авенир Низовцев проработал сорок лет до выхода на пенсию в 1998 году. При этом свою квартиру молодожены получили уже через год.

– Спросили только, где вырос, а когда сказал, что я деревенский, то взяли без прочих вопросов. В первые два года моей работы на аэродроме в Сыктывкаре не было даже асфальтированной взлетно-посадочной полосы. Весной аэропорт приходилось закрывать – из-за грязи самолеты не могли садиться и взлетать, – рассказал «Республике» авиатор.

А вот вакансию воспитателя в детском саду молодой супруге удалось найти не сразу – несколько месяцев пришлось ждать. Потом она не один десяток лет проработала в воспитательном учреждении и вышла на пенсию уже заведующей.

– Главное в семейной жизни – это взаимопонимание, общие заботы и поддержка друг друга, – уверен Авенир Иванович.

– А еще нужно уметь уступать друг другу, – добавила Александра Михайловна.

Супруги Низовцевы вырастили дочь и сына. Дочь Людмила пошла по материнским стопам – стала учителем музыки, педагогом и психологом, сейчас работает директором детского сада. Сын Владимир – водитель автобуса.

У семейной пары три внучки и два внука. Живут они в Сыктывкаре, в Москве и Санкт-Петербурге. У Низовцевых растут уже шесть правнуков. Полгода назад родились правнучки-двойняшки Агния и Софья.

Артур АРТЕЕВ

Фото Ярослава СЕВРУКА и из семейного архива Низовцевых