Работа ОНФ в Коми отмечена на федеральном уровне

В Москве завершился итоговый «Форум действий» Общероссийского народного фронта «Россия, устремленная в будущее». В мероприятии приняли участие более четырех тысяч человек, в том числе и представители Коми.

Как отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Ольга Федулова, общественники республики приехали на мероприятие с предложениями по самым актуальным вопросам, волнующим жителей северного региона: доступность медицинской помощи, образования, ЖКХ, качество дорог, переселение граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт.

В частности, участники дискуссии на тематической площадке «Медицина будущего: здравоохранение» говорили о необходимости распространить действие программы «Земский доктор» на города с населением 30-50 тысяч человек, обратить особое внимание на развитие первичного звена медицинской помощи. ОНФ взял под свой контроль оптимизацию и сокращение медицинских учреждений и добился того, что отныне любое решение по этому вопросу должно приниматься специальной комиссией с участием общественности. Если речь идет о единственной медицинской организации в населенном пункте, обязательно должно учитываться мнение населения. Тем самым учтены предложения активистов ОНФ в Коми, которые воспрепятствовали объединению детского и взрослого больничных отделений в Эжвинском районе Сыктывкара, закрытию детского стационара в Сосногорске, оптимизации больницы в поселке Каджером Печорского района.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова участвовала в работе секции «Экология будущего: устойчивое развитие». Среди поднятых ею проблем – незаконное складирование твердых бытовых отходов в муниципалитетах. Большая часть таких свалок находится на землях федерального лесного фонда, и по сути организации, привозящие сюда мусор, нарушают закон. Сбор и переработка мусора – это полномочия органов местного самоуправления, но такие полномочия не подкреплены финансово. Перевод земель из одной категории в другую занимает много времени, к тому же в малочисленных населенных пунктах выйти на самоокупаемость предприятия, занимающиеся переработкой мусора, могут лишь спустя 10-12 лет. Поэтому-то за переработку никто не берется. Предложение общественников Коми – учесть в федеральной программе переработки ТБО и этот аспект, предусмотрев соответствующее финансирование.

А вот проект ОНФ в Коми «Генеральная уборка – интерактивная карта свалок» уже вышел на федеральный уровень – эти материалы будут переданы в Минприроды РФ, где создается аналогичная общероссийская карта. Тем самым будет налажен более жесткий контроль над свалками.

Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Коми Валентина Анфилатова, работавшая на площадке форума «Территория будущего: новые пространства», отметила, что главное внимание ее участники уделили переселению из ветхого и аварийного жилья, ремонту, благоустройству, ЖКХ. Например, по мнению активистки, каждый многоквартирный дом должен иметь отдельный расчетный счет на ремонт. Поддержку получило и предложение о персональной ответственности чиновников за организацию программы переселения.

В буклете по материалам форума Коми упоминается по пяти позициям. Благодаря представителям ОНФ в республике решена проблема незаконных начислений жильцам со стороны управляющей компании за диагностику внутридомового газового оборудования в Эжве. Отмечены общественники и за успешное проведение экологической акции «Лесу – да! Свалкам – нет!», за мониторинг детского отдыха в регионе, за работу по исправлению недостатков на участках теплотрасс вблизи социальных объектов в рамках акции «С теплом – труба!», а также за то, что благодаря ОНФ в республике снизилось количество неиспользуемого медицинского оборудования в больницах и поликлиниках.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы ОНФ в Коми