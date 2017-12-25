Декабрьские решения парламента Коми

Завершилась пятая сессия Государственного Совета Коми шестого созыва. На последнем в этом году заседании депутаты утвердили окончательные параметры республиканского бюджета, привели в соответствие с федеральным законодательством ряд региональных законов, приняли кадровые решения и заслушали речи представителей непарламентских партий, приглашенных выступить с парламентской трибуны.

Досрочное лишение мандата

Прежде чем приступить к рассмотрению повестки дня, депутаты проголосовали за лишение полномочий своего коллеги, экс-начальника государственного учреждения Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» Игоря Терентьева в связи со вступлением в силу приговора по уголовному делу.

Приговор Терентьеву, обвинявшемуся в пяти коррупционных преступлениях, Сыктывкарский городской суд вынес 11 октября, а 12 декабря состоялось заседание Верховного суда Коми по поводу апелляционного представления прокуратуры, после чего приговор вступил в силу.

В завершение декабрьской сессии парламентарии вывели лишенного мандата, теперь уже бывшего коллегу из состава комитета по бюджету, налогам и экономической политике.

Тарифы останутся прежними

Депутаты приняли закон о льготных тарифах на тепло, воду и водоотведение в Коми на 2018 год. В первом полугодии тарифы останутся на прежнем уровне, повышение произойдет только с 1 июля, предельный прирост для населения тарифов на тепловую энергию, питьевую воду и водоотведение составит четыре процента.

Накануне сессии председатель постоянной комиссии Госсовета по вопросам ЖКХ Татьяна Саладина попросила представлявшую этот законопроект замминистра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Анну Тюрнину предоставить информацию о годовом фонде оплаты труда в Коми тепловой компании в разрезе должностей, чтобы проследить, как отражается размер зарплаты руководства КТК на размере тарифов для населения. Но, как выяснилось, эта информация относится к разряду коммерческой, и с согласия налоговых органов минстрой сможет представить только данные о фонде оплаты труда в разрезе категорий.

При этом, как отметила Анна Тюрнина, процесс тарифообразования является открытым и общедоступным. С результатами тарифных решений можно ознакомиться на сайте министерства. А сравнительный анализ Коми и соседних регионов показал, что тарифы в нашей республике отнюдь не являются максимально высокими. Например, тарифы ПАО «Т Плюс» даже ниже, чем в ряде регионов Северо-Запада. Что касается Коми тепловой компании, то недавняя проверка серьезных нарушений в ее работе не выявила. КТК специально создана, чтобы объединить в холдинг низкоэффективные сельские котельные, заниматься которыми никто не хочет. Тарифы там, конечно, выше, выпадающие доходы компенсирует республиканский бюджет. Но ключевая составляющая в тарифах – это отнюдь не зарплата, а топливо, мировые цены на которое выросли на 40 процентов. Однако цены на мазут и уголь не подлежат государственному регулированию.

О недрах и инвесторах

В федеральный закон «О недрах» внесены изменения, которые значительно упрощают ряд процедур для организаций, занимающихся строительством и ремонтом дорог. Теперь соответствующие поправки внесены и в республиканский закон.

Как пояснил журналистам председатель комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий, раньше дорожники должны были проводить аукционы на разработку песка и щебня, и это затягивало работы минимум на месяц. Теперь достаточно просто получить разрешение профильного министерства (в 2018 году такие разрешения будет выдавать преобразованное в самостоятельное министерство природных ресурсов). Это значительно сократит сроки строительства и ремонта дорог, что для наших климатических условий особенно важно.

Также по разрешению министерства без проведения аукционов смогут рыть скважины для добычи подземных вод садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества.

Упрощаются и процедуры ведения бизнеса для инвесторов, пожелавших вложиться в экономику нашей республики. В первой редакции обязательным требованием для инвесторов, реализующих проект в Коми, было ежегодное поступление налоговых отчислений не менее чем на пять миллионов рублей. Теперь это условие заменяется другой формулировкой – «на один процент».

Второе уточнение касается создания новых рабочих мест в муниципалитете, где реализуется инвестпроект. Раньше речь шла о 250 рабочих местах, теперь все зависит от численности населения. Инвестор должен создать 100 рабочих мест в муниципалитетах с численностью населения более 40 тысяч человек и до 50 мест, если число жителей в МО меньше 40 тысяч.

Пограничный вопрос

Начатая республикой работа по уточнению границ с соседними регионами получила продолжение на декабрьской сессии. Напомним, необходимость уточнения границ возникла в связи с тем, что федеральное правительство приняло комплексный план мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами России. Первое соглашение об описании местоположения границ Коми заключила с Пермским краем в октябре.

Следующим соседом, с которым подписано соответствующее соглашение, стала Свердловская область. Подписи под документом глава Коми и губернатор Свердловской области поставили 18 декабря. Остается еще пять субъектов: Кировская, Тюменская и Архангельская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. Работа с ними будет продолжена в 2018 году.

– Внесение границ в кадастровый учет будет способствовать инвестиционной привлекательности региона и муниципалитетов. Чем больше участков стоит на учете, тем проще инвестору ориентироваться на публичной кадастровой карте и выбирать участки под реализацию инвестпроектов, будучи уверенным в том, что не возникнет никаких споров, – пояснил депутатам представлявший законопроект министр имущественных и земельных отношений Коми Александр Сажин.

Трибуна для непарламентских партий

Вне повестки дня депутаты заслушали выступления представителей политических партий, не представленных в Госсовете. Стало уже традицией приглашать такие партии на последнюю в году сессию. На сей раз из 26 партий, получивших приглашение выйти к парламентской трибуне, откликнулись только две – «Дело» и «Яблоко».

Тема, по которой было предложено высказаться, обозначена как «Роль политических партий, не представленных в Госсовете Коми, в развитии муниципальных образований в республике».

Первой к трибуне вышла председатель регионального отделения партии «Дело» Ирина Пальшина. Она подробно рассказала о становлении этой молодой политической организации, которая, по ее словам, является не оппозиционной, а «партией конструктивного диалога». Тем не менее на последних выборах из 186 выдвинутых партией кандидатов в 15 регионах страны зарегистрировано было только 56, остальные сняты с выборной гонки. В Коми «Дело» выдвигало двух кандидатов – в Усть-Куломском и Усть-Вымском районах, причем в первом случае кандидат также не был зарегистрирован.

Представитель регионального отделения партии «Яблоко» Виктор Торлопов был куда более эмоционален и сразу же обрушился с резкой критикой на сидящих в зале представителей «Единой России». Поскольку призывы к политкорректности не помогли, микрофон выключили, но, невзирая на это, оратор продолжил свою обличительную речь.

На брифинге по окончании сессионного заседания спикер Надежда Дорофеева так отозвалась об этом выступлении:

– Мы знаем Виктора Торлопова, он активно отстаивает свои позиции, хотя, может быть, несправедливо слышать от представителя этой партии, что законодательный орган и правительство не слышат его предложения. К нам поступало обращение, в котором Виктор Торлопов поставил вопрос о целесообразности проведения капитального ремонта в домах, являющихся аварийными. И такой закон на предыдущей сессии был принят. То есть рациональные, полезные, нужные людям инициативы и предложения руководство республики слышит.

Но в целом, как отметила Надежда Дорофеева, роль этих партий в развитии муниципалитетов не была раскрыта:

– Мы призываем говорить не только о выборном процессе, высказывать претензии, обиду и критику, а дельную конкретику – чем они готовы помочь республике в развитии территорий, сельских поселений, городов и районов, – резюмировала спикер Госсовета Коми.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Госсовета Коми