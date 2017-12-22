«Вита» – центр здоровья и красоты

Медицинский центр Монди СЛПК открыт для всех и каждого

Жители Коми зачастую для отдыха и лечения ездят в кировские, марийские или чувашские здравницы. А ведь те, кто уже хоть раз побывал в медицинском центре лечебно-профилактического объединения АО «Монди СЛПК», знают, что одно из лучших мест для оздоровления и отдыха для любого желающего находится не за тридевять земель, а в Сыктывкаре.

Вот уже более 48 лет медицинский центр оттачивает свое мастерство сразу по трем направлениям: поликлиника, санаторий-профилакторий и ресторан. Именно такой комплексный подход позволяет достичь самых высоких результатов в оздоровлении.

У отдыхающих санатория-профилактория есть уникальная возможность сочетать оздоровительные процедуры с посещением широчайшей базы поликлиники. Поликлиника богата своей собственной лабораторией, кабинетом функциональной и ультразвуковой диагностики, дневным стационаром, врачами самых востребованных специальностей, в том числе узкой специализации. Оснащение поликлиники позволяет в максимально короткие сроки выявить и предупредить заболевание, а в случае обнаружения болезни – оказать квалифицированную помощь.

Процедуры санатория-профилактория

Как рассказала «Республике» заведующая лечебным отделением санатория Евгения Осипова, санаторий-профилакторий «Вита» – многопрофильный. Он оказывает лицензированные услуги и специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Каждый отдыхающий после консультации с врачом получает необходимый ему, индивидуальный курс оздоровления. За долгие годы работы высококлассные специалисты накопили большой опыт, что позволяет им назначать ту оздоровительную программу, которая окажет максимально эффективное воздействие на организм и учтет особенность каждого. Всего в санатории активно используются более 20 различных программ, в том числе с медикаментозным лечением. Каждая программа прошла проверку временем и позволяет удовлетворить потребности даже самого взыскательного посетителя.

– Приоритетное направление медицины XXI века – это не лечение болезней, а их профилактика и оздоровление организма в целом, – подчеркнула Евгения Осипова. – Отличных результатов мы достигаем не только за счет широчайшей лечебной базы санатория и поликлиники, но и за счет самого современного подхода – это обеспечение высококвалифицированных профессионалов: терапевтов, физиотерапевтов, неврологов, массажистов, медсестер – высокотехнологичным оборудованием. Именно в тандеме с современным оборудованием нового поколения наши специалисты достигают самых высоких результатов.

Санаторий-профилакторий по праву гордится не только количеством и качеством оказываемых услуг, но и ежегодной модернизацией своей лечебной базы. Столь хорошей оснащенностью современным оборудованием, как здесь, может похвастаться редкая российская здравница. В частности, два года назад в «Вите» была обновлена галокамера («соляная пещера») и установлено элитное оборудование – французский аппарат эндермологического вакуумного массажа LPG, который выполняет как оздоровительную роль, так и косметическую. В прошлом году начали работать новая гидромассажная ванна с подводным ручным массажем, сухая углекислая ванна и ингаляторный комплекс «Нико». А в этом году в «Вите» приобрели многофункциональную спа-капсулу «Alpha Led Oxy Light-Spa» с эксклюзивной методикой «оксигипертермия» на основе применения чистого кислорода в условиях высоких температур.

Помимо оборудования нового поколения «Вита» по праву гордится огромным спектром процедур. Среди процедур санатория особого внимания заслуживает водолечение: это и бассейн, и различные виды душей, в том числе Шарко, и минеральные ванны с собственной минеральной водой, седативные, скипидарные, жемчужные, кислородные, нафталановые ванны.

Еще одна необычная услуга, которая на сегодняшний день предлагается только в санатории «Вита», – низкотемпературное лечение аппаратом «Krio Jet», или, говоря проще, лечение холодом. О свойствах холода народной медицине известно с древнейших времен. Низкая температура, вызывающая стресс организма, улучшает кровообращение и обмен веществ, что дает возможность долго оставаться здоровым и красивым. Кроме того, лечение холодом очень помогает реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях позвоночника, воспалительных и обменных заболеваниях суставов, при многих кожных заболеваниях.

Во время визита в «Виту» журналисты «Республики» увидели, как релаксируют и одновременно оздоровляются в рукотворной «соляной пещере». Эта процедура называется галотерапия. Через галогенератор в помещение попадают мельчайшие частички соли, которые способствуют профилактике заболеваний органов дыхания. Стены помещения подсвечены приятным светом. Кажется, что попал или на северный полюс, или в космос. На потолке сверкают и переливаются звезды, порой «пролетает» метеорит. На центральной стене всеми цветами радуги переливается «волшебный цветок». Звучит негромкая, спокойная музыка. Само пребывание в «соляных пещерах» – это приятный отдых, благодаря которому излечиваются не только органы дыхания и кожные покровы, но и происходит процесс психологической релаксации.

На территории эжвинского санатория действует своя скважина для добычи минеральной воды. С глубины четыреста метров поднимается на поверхность лечебная йодобромная вода с высоким содержанием минералов. Оптимальный вариант лечебных грязей в «Вите» выбирали из нескольких вариантов. Пробовали грязи из Анапы и Кировской области, но выбор остановили на грязях из Пермского края.

Минеральные ванны будут полезны каждому – состав воды досконально изучен, и на практике доказано, что она помогает от самых разных недугов. Минеральную воду добывают из собственной скважины, расположенной недалеко от санатория-профилактория. Пить ее нельзя из-за высокой степени минерализации, а вот принимать ванны не только полезно, но и приятно. Хлор, натрий, магний и другие элементы обладают уникальной способностью проникать через кожу в ткани и кровь, нормализуя работу внутренних органов и систем. Наличие в воде йода и брома в лечебных концентрациях особенно благотворно влияет на организм людей, живущих на севере.

Сеансы грязелечения – это одновременно и оздоровление, и косметический уход. Лечебные грязи содержат сложный биохимический комплекс, оказывающий разностороннее влияние на организм. В санатории-профилактории для грязевых аппликаций используют целебные сапропелевые грязи из Пермского края, богатые биологически активными веществами и микроэлементами. Активный минеральный состав грязей позволяет применять их при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи.

Путевки на выбор

Мощности санатория-профи-лактория «Вита» позволяют принимать здесь одновременно до ста гостей. Это те люди, которые могут приехать сюда и жить в одно- и двухместных номерах, а также номерах люкс. Оздоровительный процесс выстроен с максимальным комфортом для отдыхающих: в первом корпусе проходят оздоровительные и лечебные процедуры, здесь же гости питаются. Ресторан санатория оборудован современной итальянской техникой, где все готовится на пару. Продукты сохраняют свои полезные свойства, витамины и минеральные вещества. Таким образом, питание, которое каждому клиенту назначается по специальной рецептуре, тоже становится частью комплексного пути к здоровью и красоте.

Если нет желания оставаться здесь на ночь, то гость может подобрать для себя амбулаторный курс и оздоравливаться, ежедневно приезжая в «Виту» на процедуры. Причем предложенная программа будет индивидуальной, подобранной специально для определенного человека.

Правильное питание играет немаловажную роль в процессе оздоровления. Все завтраки, обеды и ужины в «Вите» готовят повара сертифицированного ресторана. К услугам пациентов стол здорового питания, заказное меню, витрина холодных закусок. На кухне современное итальянское оборудование, в зале ресторана обновленный интерьер, проходят дни национальной кухни, выставки, мастер-классы.

Высокие результаты

– Уметь правильно расставлять приоритеты – очень важно, поэтому для полноценного оздоровления лучше все-таки вырваться из привычной бытовой среды, провести у нас полный курс лечения, – считает заместитель директора ЛПО по маркетингу Вера Бендер.

Сочетание всех видов оздоровления – уникальность и гордость «Виты». Для лечения важно не только оборудование, но и хорошая организация работы – чтобы процедуры оптимально сочетались между собой. Тогда, даже не обладая большим количеством времени, можно хорошо оздоровиться и отдохнуть. Санаторий предлагает всем желающим четыре варианта условий лечения. Можно приобрести путевки (лечение с проживанием и питанием), амбулаторные путевки (лечение и питание), курсовки (лечение) или приобрести цикл отдельных процедур. Если нет времени или финансовых возможностей взять полный курс лечения на 21 день, то можно оформить путевку на две недели или 10 дней. Санаторий-профилакторий работает до восьми часов вечера, чтобы люди даже после работы успевали на процедуры.

Здоровое лето

Летом в санатории проходят заезды для школьников от семи до четырнадцати лет. Ребят приводят утром, вечером забирают, весь день они под присмотром воспитателей, проходят курс оздоровительных процедур, соблюдают режимные моменты: зарядку, дневной сон, питание на базе сертифицированного ресторана, спортивные мероприятия. Креативные вожатые проводят для ребят разнообразные творческие программы, спортивные занятия, активные и интеллектуальные игры и конкурсы, такие как «Мисс и Мистер лето 2017», «Алло, мы ищем таланты», «Галерея портретов», «Наши рекорды Гиннесса» и «Волшебный каламбур». Неудивительно, что летние детские заезды пользуются большим спросом. Летние смены для ребят – это радость общения с друзьями и познание окружающего мира. Детство – период физического, интеллектуального становления и роста ребенка.

– Основной задачей летнего отдыха является укрепление здоровья и обеспечение отдыха детей перед началом учебного года, – рассказала Вера Бендер. – Мы выяснили, что после летней смены дети в восемь раз реже болеют во время учебного года. Все-таки у наших врачей большой опыт в оздоровлении северных детей. В этом году мы провели три смены, а со следующего года их будет уже четыре. В этом году в «Вите» отдохнули более двухсот пятидесяти детей сотрудников комбината.

Все ребята проходят полезные, укрепляющие здоровье процедуры. Такие как парафино-озокеритолечение, ингаляции, массаж, галокамера, ванны, а при необходимости и физиопроцедуры.

Во время смены дети получали массу положительных эмоций, о чем свидетельствуют их отзывы:

«Мне все очень понравилось! Нашла здесь много новых друзей. Очень люблю санаторий «Вита». Еда здесь вкусная. Все было супер!» (Маша Гроссу).

«Мне все очень понравилось! Все было замечательно. У нас были самые лучшие воспитатели. Я нашла много новых друзей. Было много интересных мероприятий. Я обязательно приеду сюда еще раз». (Арина Янова).

Несколько лет назад для детей в санатории «Вита» издали книжки-раскраски. На картинках в роли отдыхающих различные зверюшки и кукла Барби.

Есть в санатории и семейный отдых: если путевки взяли оба родителя, то их ребенок до семи лет может отдыхать и лечится бесплатно.

Санаторий номер один

Работа санатория проводится квалифицированным персоналом, ее качество подтверждается лицензиями и сертификатами на все услуги. «Вита» регулярно побеждает на всероссийских и региональных конкурсах. Так, санаторий-профилакторий трижды становился лауреатом Всероссийского форума «Здравница» – две серебряные и одна золотая медаль. Также санаторий «Вита» четыре раза побеждал в номинации «Медицинские услуги» в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Коми» – регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Сотрудники и пациенты «Виты» по праву называют его санаторием номер один в России.

В отличие от курортов, расположенных на юге, лечение в санатории, ближайшем к месту жительства, не требует адаптации и каких-либо перестроек в системе регуляторных механизмов и проводится в обычном режиме, т.е. нет акклиматизации и лечение эффективно уже с первых дней.

– Обращаясь к нам, вы заботитесь о своем главном капитале – здоровье и красоте. И мы надеемся, что наш опыт и высокая квалификация помогут вам укрепить иммунитет, сохранить молодость и полноту сил. Мы открыты для всех, и попасть к нам очень просто, – отметила Вера Бендер. – Нужно просто позвонить администратору, забронировать номер и записаться на прием к нашему врачу. Каждому подберут свой индивидуальный вариант оздоровительных процедур. Приезжаете за здоровьем в «Виту».

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА и vitaslpk.ru

Медицинская служба Сыктывкарского ЛПК является ровесницей комбината, и первый здравпункт был открыт в конце 1969 года. А в ноябре 1980 года у предприятия появился свой санаторий-профилакторий «Вита». Учреждение специализируется на лечении и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. Среди услуг, предлагаемых здравницей, различные виды массажа, озокеритотеплолечение, грязелечение, фитопаросауна, сухая углекислая ванна, инфракрасная сауна, галотерапия, водолечение, ингаляции, физиолечение и многое другое. Подробно о работе санатория-профилактория можно узнать на его сайте vitaslpk.ru.

*Лицензия № ЛО 11-01-001752, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 8 февраля 2017 года.

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