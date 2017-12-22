Спецтехника для школ и больниц

Воркута, Инта, Емва и Жешарт получили машины скорой помощи по линии федеральной поддержки моногородов. Кроме того, несколько новых «неотложек» и школьных автобусов были закуплены для других городов и районов Коми за счет средств госбюджета России и помощи бизнеса.

В этом году из федерального бюджета были выделены шесть миллиардов рублей на закупку 1450 школьных автобусов и тысячи автомобилей скорой помощи для разных регионов России, в том числе и для Коми.

Как рассказал руководитель администрации Усть-Вымского района Василий Лютоев, в конце прошлого года местная ЦРБ получила одну «скорую», которая сейчас базируется в Айкино, нынешняя же машина предназначена специально для Жешарта.

– От машины, которую мы получили в прошлом году, впечатления самые хорошие, она надежная, класса Б, то есть предназначена для фельдшеров, и, что самое главное – оснащена хорошим оборудованием. Думаю, нынешняя «скорая» будет не хуже, – отметила главврач Усть-Вымской ЦРБ Наталья Семенова.

– Наталья Николаевна в прошлом году «начинке» машины радовалась больше, чем ей самой, – добавил Василий Лютоев.

– Просто такое оборудование очень дорогостоящее, и оно необходимо для оказания первой помощи, – пояснила главврач.

Подобные мнения высказывали и другие руководители муниципалитетов, собравшиеся 21 декабря на Стефановской площади, где им вручили ключи и документы от новых автомобилей. Всего в этот день в города и районы отправилось 25 машин скорой помощи (13 закупленных на федеральные средства и 12 – от компании «ЛУКОЙЛ») и пять школьных автобусов.

– У нас сегодня очень важный день, продолжается программа обновления автопарка образовательных и медицинских учреждений. Мы получили ряд высокопроходимых автомобилей, особенно нужных для нашей сложной местности, – отметил глава Коми Сергей Гапликов. – Я искренне признателен президенту России, по поручению которого выполняется эта программа, и, конечно, нашим надежным партнерам.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru