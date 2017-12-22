Ридикюль под новогодней елкой

Порядка сотни кошельков, ридикюлей, клатчей и всевозможных сумочек представлены на предновогодней выставке Национального музея Коми. «Арт-Ёлка, Ёлка-Арт» открылась 20 декабря в отделе истории музея.

Самая старая сумка на выставке – это трофей Великой Отечественной войны из Австрии. Привез ее в Сыктывкар фронтовик Сергей Кузнецов. Изящная металлическая «кольчужная» сумочка изготовлена в самом начале XX века. Украшает сумочку рисунок в стиле модерн – древнеегипетский скарабей с распростертыми крыльями.

Еще один любопытный экспонат выставки – кошелек, сшитый из голенища сапога Павлом Гусевым. Уроженец рязанского села Ковригино был в рядах первых московских метростроевцев. В конце 1936 года был предупрежден об аресте и ночью, спешно собравшись, уехал с семьей на Кубань. Участник войны, он дошел до Чехословакии, был ранен. После госпиталя, в 1945 году, вернулся на Кубань и работал в колхозе.

Оказывается, сумочки шили и в Коми АССР. В музее представлена сумочка, изготовленная в 1946 году мастерами сыктывкарского горпромкомбината, а также выставлены сумки и кошельки из фондов музея, семейные реликвии сыктывкарцев. Посетители услышат любопытные факты о сумках и кошельках, узнают о приметах, привлекающих финансовую удачу, увидят самые популярные кошельковые обереги.

В доисторические времена первая сумка представляла собой привязанный к палке мешок из звериной кожи, в котором носили пищу и куски кремня. С возникновением товарно-денежных отношений и денег появились мешочки для монет. Эти кошельки носили на поясе как женщины, так и мужчины.

Во Франции в XVIII веке вошла в моду маленькая сумочка «ретикюль», что в переводе с латинского «плетеная сумка». Французы решили переделать слово и назвали модный аксессуар «ридикюль» – «смешной». В английском варианте ридикюль стал «клатчем» от слова «хватать». Пик популярности таких сумочек пришелся на 1920-е годы. Во время Второй мировой войны мода поутихла, а в послевоенные годы вспыхнула с новой силой.

Вместе с сумочками послевоенной поры представлены и другие женские театральные аксессуары – веера, миниатюрные бинокли и изящные перчатки.

Артур АРТЕЕВ

Фото Анастасии ПОПОВОЙ