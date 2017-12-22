Планка для референдумов

На декабрьской сессии депутаты внесли изменения в республиканский закон о выборах и референдумах, одним из инициаторов которых была Нина Нестерова.

Напомним, комментируя в конце ноября инициативу о проведении референдума по вопросу переноса столицы Коми из Сыктывкара в Ухту, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению отметила, что легитимность этой гражданской инициативы не вызывает сомнения, но число членов инициативной группы по проведению республиканского референдума, конечно же, должно быть больше чем 20 человек.

– Мы считаем это абсурдным, и в ближайшее время будем пересматривать региональное законодательство, менять этот механизм. Должен быть процент от количества населения, достаточная часть, которая определяет актуальность того или иного вопроса для региона и всех муниципалитетов, – отметила тогда Нина Нестерова.

Теперь такие изменения внесены. Инициативная группа по проведению референдума Республики Коми должна состоять не менее чем из ста человек, представляющих не менее половины муниципалитетов региона.

Не менее десяти человек могут выдвинуть инициативу проведения референдума в поселении, не менее 30 – в районе или городе, где зарегистрировано до 50 тысяч участников референдума. Минимум 50 человек должно состоять в группе для выдвижения такой инициативы в муниципалитетах, где проживает от 50 до 100 тысяч участников референдума. Если таковых более 100 тысяч, то число инициаторов должно насчитывать 70 человек.

Уже по окончании сессии журналисты спросили председателя Госсовета Надежду Дорофееву, почему в повестку дня не был внесен вопрос о референдуме по переносу столицы, ведь решение об этом принимает парламент республики.

– Подписные листы, собранные инициативной группой в поддержку этой идеи, находятся в избиркоме на проверке. Как только проверка подлинности подписей закончится, Избирательная комиссия должна принять решение. Если документы будут направлены в Госсовет, то мы готовы рассматривать. Крайний срок подачи документов, чтобы референдум совпал с выборами президента, 6-7 января. То есть гипотетически внеочередное заседание Госсовета может состояться и до нового года, – пояснила Надежда Дорофеева.

Галина ВЛАДИС