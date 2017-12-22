Нину Нестерову похоронят в Корткеросе

Ночью 21 декабря в одной из клиник Санкт-Петербурга скончалась председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Коми Нина Нестерова. Накануне бортом санавиации ее срочно доставили в город на Неве, но спасти женщину врачам не удалось.

Заседание регионального парламента, назначенное на четверг, началось с минуты молчания. К трибуне вышел глава Коми Сергей Гапликов и сообщил прискорбное известие.

– Вы не привыкли меня видеть таким, но я практически потерял родного человека. Излишне говорить много слов, мы все ее хорошо знаем, мы, правда, сделали все, что могли. Но болезнь оказалась сильнее. Лучшие медики боролись за ее жизнь. Нина Александровна была удивительным человеком, в любой момент, когда требовалась помощь, она была рядом.

Сергей Гапликов напомнил, что Нина Нестерова начинала сельским учителем, много занималась наукой, посвятила свою жизнь образованию, была ректором академии госслужбы и управления.

– Мы понесли невосполнимую утрату. Она глубоко чувствовала, что было на самом деле важно, она была человеком из народа. Была настоящим другом, соратником, много сложных и серьезных вопросов брала на себя, – отметил глава. – Этот человек заслуживает не просто восторженных слов, а нашей памяти. Я скорблю вместе с родными и близкими, вместе с вами. Хочу, чтобы память о ней сохранилась, она могла сделать много важного для республики. Светлая ей память, – заключил глава.

От лица депутатов и себя лично слова скорби и соболезнования высказала председатель Госсовета Надежда Дорофеева:

– Это невосполнимая утрата для республики, для Госсовета, для всех, кто ее знал, и в первую очередь для избирателей. Нина Александровна всегда имела и отстаивала свою точку зрения, оставаясь при этом открытой к дискуссиям, честной и справедливой. Большое внимание она уделяла работе со своими избирателями сразу в трех районах Республики Коми. Ее хорошо знали даже в самой далекой деревушке. Люди ее ждали, узнавали, любили и ценили. Всегда слышала о ней только добрые и теплые отзывы. Нины Нестеровой не будет хватать всем нам. Глубоко скорблю. C болью в сердце выражаю соболезнования родным и близким Нины Александровны.

Гражданская панихида по Нине Нестеровой состоится 25 декабря с 9 до 11 часов в фойе Коми республиканской филармонии. После гражданской панихиды в 11 часов от филармонии будет организован выезд на автобусах на кладбище села Корткерос, где состоится погребение Нины Александровны.

С 15 часов в столовой, расположенной в здании Коми республиканской академии государственной службы и управления, пройдет поминальный обед.

Отпевание Нины Александровны будет проходить с 20 часов 24 декабря до 8 часов 25 декабря в Свято-Казанском храме Сыктывкара по адресу: Кочпон, ул.Набережная, 10.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Госсовета Коми