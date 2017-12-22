Лариса Ушакова: «Референдум дает возможность услышать мнение людей»

Накануне нового года руководитель администрации Койгородского района Лариса Ушакова рассказала местному печатному изданию об итогах года уходящего, наметила планы на будущее, а также высказала свое мнение о предстоящем референдуме в Коми. «Республика» публикует выдержки из интервью.

– Какие предварительные итоги социально-экономического развития района в 2017 году? Что удалось сделать?

– Пока подводить окончательные итоги года рано, но могу сказать, что в районе стабильная ситуация и в экономике, и в социальной сфере. Растет уровень заработной платы – на 2,6 процента к январю-сентябрю 2016-го (средняя по району – 31 288 рублей).

Если говорить о демографической ситуации за январь-сентябрь, то у нас родилось 69 младенцев (в прошлом году за тот же период – 85), умерло 78 человек (97), выросло количество браков (было 30, в этом году 43), но и разводов меньше не стало (было 19, нынче 25). Уменьшился отток населения (в прошлом году покинуло район 398 человек, в этом году 362).

Лесозаготовкой в районе занимаются более 30 хозяйствующих субъектов, из них только два относятся к крупным предприятиям, остальные – малые и микропредприятия; лесопилением – 13 организаций. По статистическим данным, организации, включая малые, и индивидуальные предприниматели на территории района в январе-октябре произвели необработанных лесоматериалов на 8,3 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Вырос на 17,9 процента грузооборот, пассажирооборот же составил всего 86,3 процента к январю-октябрю 2016-го. За девять месяцев нынешнего года инвестиции в основной капитал составили 111,3 миллиона рублей.

Завершается реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья – это было одной из основных задач администрации района в нынешнем году. Сейчас мы расторгли договор с недобросовестным подрядчиком, строившим семь домов в Подзи и пять двухквартирных домов в Койгородке, но не исполнившим свои обязательства. Заканчивать строительство будет другая организация.

На днях подписан муниципальный контракт с кировской фирмой ООО «А-Строй» на строительство межпоселенческого полигона ТБО в селе Койгородок и площадок временного хранения ТБО в поселках Подзь, Кажым, Вежъю. Срок завершения строительства – декабрь 2018 года. В настоящий момент ведутся работы по подготовке строительной площадки.

Продолжается работа по подключению многоквартирных домов села Койгородок к существующим централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. Завершены работы по устройству водоочистных сооружений на Кажымском водозаборе с целью обеспечения жителей поселка Кажым качественной питьевой водой.

В районе реализованы все восемь проектов «Народного бюджета» в области благоустройства, культуры, физкультуры и спорта, образования на общую сумму 3615,7 тысячи рублей. Самый крупный проект был в сфере АПК – «Капитальный ремонт цеха хлебопечения ООО «Койгородский хлебозавод». Средства для этого предусматривались в объеме одного миллиона рублей.

Важно, что ежегодно у нас появляются проекты в области энергосбережения. Так, в нынешнем году в рамках «Народного бюджета» администрацией сельского поселения «Грива» был реализован проект «Уличное освещение». На будущий год подобный проект запланировала администрация сельского поселения «Подзь».

На территории Республики Коми началась реализация проекта «Комфортная городская среда». В этом году к программе подключились города, а со следующего года в программе примут участие и муниципальные районы.

– Россия уже вошла в новый выборный цикл, начинающийся президентскими выборами в марте 2018 года. О своем намерении стать кандидатами в президенты страны высказали уже немало политиков и медийных лиц. Что бы вы хотели услышать из уст кандидатов? Как оцениваете официальный старт кампании?

– Выбирая президента, мы выбираем будущее нашей родины, нашу дальнейшую жизнь. Да, изменения происходят не сразу и не вдруг. Это постепенный процесс. Но именно в ваших силах его не только запустить, но и оказывать влияние на принятие решений. И не надо думать, что кто-то за нас сделает правильный шаг – голос каждого из нас имеет значение. Участие в выборах – проявление нашей гражданской позиции. А высокая явка избирателей на избирательные участки – залог честных выборов.

Для меня же, как руководителя муниципалитета, важно сделать все возможное, чтобы предвыборная кампания и само голосование на территории района прошли честно и легитимно, пресекались все нарушения избирательного законодательства.

Послушав большую пресс-конференцию Владимира Путина, его выступление на форуме Общероссийского народного фронта «Россия, устремленная в будущее», отметила для себя – безусловно, это оптимистичная программа действий будущего кандидата в президенты. Привлекли внимание такие ее моменты, как планы по созданию новой экономики страны, увеличению доходов населения, новые подходы к развитию регионов. Несомненно, внушительна программа поддержки семей в рамках объявленного в России в 2018-2027 годах десятилетия детства, которая заработает уже с 2018 года: вводятся выплаты за рождение первого ребенка, продлевается программа материнского капитала, расширяется возможность использования ее средств, появится специальная программа ипотечного кредита.

– В республике в день выборов также предлагается провести референдум о переносе столицы республики из Сыктывкара в Ухту. Что вы думаете о возможности его проведения?

– Референдум, несомненно, дает возможность услышать мнение людей, что очень важно. Как финансист по профессии отмечу: если его проводить, то в целях экономии бюджетных средств делать это надо в день выборов, 18 марта 2018 года.

Учитывая то, что мы живем в одном из южных районов республики, Сыктывкар нам ближе. Он – исторический и культурный центр Коми края с момента своего образования, более доступный транспортный узел, связывающий нас с другими регионами России. На мой взгляд, он должен остаться столицей Коми. Надеюсь, что жители южных районов поддержат именно Сыктывкар.

Беседовала Людмила МАТВЕЕВА

Фото предоставлено администрацией Койгородского района