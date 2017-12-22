Концерт памяти Алексея Моисеенко

21 декабря в Коми республиканской филармонии прошел памятный концерт, посвященный заслуженному артисту России, народному артисту республики, солисту филармонии Алексею Моисеенко. В этот день оперному и камерному певцу и поэту исполнилось бы 70 лет.

В современной истории республики вряд ли можно было встретить столь незаурядную, харизматичную и в хорошем смысле авантюрную личность, как Алексей Моисеенко. Человек огромного таланта и дара, он сам пробивал себе дорогу. И, как отметила ведущая концерта, музыковед и педагог Ольга Мойсеевич, эта дорога порой была полная и ровная, а порой – ямистая и ухабистая. Но он мужественно преодолевал эти ямы и ухабы.

Тем не менее Алексей Моисеенко был очень счастливым человеком. Был счастлив тем, что окончил Московскую консерваторию имени Чайковского. Что отработал потом целый сезон в Алматинском оперном театре, где спел практически весь баритоновый репертуар. Счастлив своей обожаемой супругой Валентиной Жиделевой, которая в 1989 году благословила его на поездку в Германию с 70 марками в кармане, и где он, будучи уверенным в своем таланте и нужности, действительно нашел своего продюсера, благодаря кому пел в гамбургской филармонии. А в 1993 году повторил свой творческий рывок уже в Нью-Йорк, опять благодаря супруге, которая решила для этой поездки продать дом, построенный на вырученные в Германии деньги. Три года в Америке, девять лет в театре Перми, с труппой которого он объездил всю Европу. К сожалению, продолжиться карьере не дал второй инфаркт.

Он все время был в поиске. Его цикл «Мои кумиры» вызвал настоящий бум в Сыктывкаре. Он начал его с посвящения своему любимому концертмейстеру, с которым много лет работал в филармонии, – Владимиру Горленко. А кто не помнит приезд в Сыктывкар самого Валентина Гафта, выступившего в рамках этого же цикла?

Странным образом порой переплетаются судьбы. Алексей Моисеенко боготворил Высоцкого, посвятил ему романс, спел Валентину Гафту. Потрясенный Гафт рассказал об этом другу Высоцкого – российскому предпринимателю, золотопромышленнику Вадиму Туманову, много лет возглавлявшему артель золотодобытчиков в Республике Коми. Потом состоялось знакомство Туманова и Моисеенко. Это было незадолго до ухода Алексея Васильевича. Уже после его смерти Валентина Жиделева ездила на 90-летие Гафта в Москву, познакомилась с Тумановым, с теми, кто окружает его сегодня, со съемочной группой из Литвы, делающей фильм о золотопромышленнике. Актриса и певица Карина Лучинина, принимающая участие в этом фильме, по приглашению Валентины Жиделевой также выступила на памятном концерте в филармонии. Актриса спела романс-посвящение Вадиму Туманову, автором которого является Алексей Моисеенко.

– Он оставил огромный след в душах людей, в творческой истории Республики Коми. Позвольте выразить огромную благодарность от имени главы и правительства региона всем тем, кто подготовил этот замечательный концерт, – отметил со сцены руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин.

– Наверняка его душа радуется, видя, сколько почитателей его таланта собралось в этом зале благодаря его супруге и боевой подруге Валентине Жиделевой, которая так трепетно чтит память этого талантливого человека, – подчеркнула председатель Госсовета Надежда Дорофеева.

Свои стихи со сцены прочитал друг семьи, министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай Герасимов.

Теплыми словами Валентина Жиделева вспомнила об известном музыканте Ребекке Магомедовой, с которой ее супруга связывала большая творческая дружба и благодаря которой были реализованы десятки замечательных музыкальных проектов.

В этот вечер в дань памяти большого артиста пели и играли ансамбли «Дивертисмен» «Зарни ёль», «Вдохновение», солисты Александр Балашов, Альфия Коротаева, Екатерина Курочкина, Игорь Маткаримов, Алексей Юрковский, Ольга Кравцова. Неоднократно с видеоэкрана в любимых партиях появлялся и сам Алексей Васильевич.

Под финал вечера Валентина Жиделева презентовала со сцены вышедшую на днях книгу Алексея Моисеенко «Онегин кто. Три дуэли». Эта книга – своеобразный диалог автора с Пушкиным. Рукописи книги уже после ухода Алексея Моисеенко буквально собирали по частям. Рецензентом издания выступила известный в республике писатель Тамара Ломбина, которая отметила, что и сам факт издания книги, и ее содержание еще раз говорят о том, что рядом с нами жил не просто незаурядный, но чрезвычайно талантливый, яркий человек, который бы мог еще много сделать на благо республики.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото БНК