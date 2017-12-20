Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Республики Коми!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!

В современном мире ваша профессия является одной из самых необходимых, а в условиях Крайнего Севера ваш труд приобретает особое жизненно важное значение.

Энергосистема Республики Коми создана трудом нескольких поколений специалистов. Высокий уровень профессионального мастерства энергетиков, внедрение современных технологий позволяют предприятиям отрасли обеспечивать энергетическую безопасность республики, успешно осуществлять реализацию перспективных проектов и вносить достойный вклад в укрепление промышленного потенциала региона.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за то, что в любых, даже самых суровых и сложных условиях обеспечиваете нас теплом и электроэнергией, без которых невозможна комфортная жизнь людей и работа предприятий и организаций любой сферы.

Желаю всем работникам энергетического комплекса республики крепкого здоровья, счастья и благополучия, бесперебойной работы и успешной реализации всех планов!

Сергей ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми