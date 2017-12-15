Двух сердец одно решенье

В загсе хранят вековые традиции бракосочетания

18 декабря 100-летие отмечают органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) России. Как принято говорить, жизнь человека связана с загсом от первого крика до последнего вздоха. Здесь регистрируют рождение нового человека, скрепляют «решение двух сердец» сочетаться браком, выдают свидетельства о расторжении брака и смерти. На двух последних печальных событиях в загсе по понятным причинам внимание не акцентируют. А вот о свадьбах и имянаречениях новорожденных готовы рассказывать часами. Начальник территориального отдела загса Эжвинского района Сыктывкара Ирина Крестовникова даже создала маленький музей семейной жизни.

Как пояснила Ирина Крестовникова, в музее проводятся экскурсии для детей, им рассказывают о почти забытых ныне традициях и обрядах, а также о современном семейном праве. Девочек, конечно, интересует все, что связано со свадьбой. Они не без удивления узнают, что на Руси девочку начинали готовить к будущему бракосочетанию едва ли не с пеленок: родители собирали для нее приданое, подрастая, «невеста» сама начинала вышивать и шить.

Нашить и навышивать надо было много – на свадьбе молодая жена одаривала каждого родственника мужа вышитым рушником. Вообще же у богатой невесты приданого набиралось на несколько сундуков, все это добро везли в дом мужа. Ну а бесприданница сто лет назад вряд ли могла рассчитывать на удачный брак. Истории «вечной любви» в те времена были редкостью, супругу сыну выбирали родители, и количество приданого, увы, играло при выборе не последнюю роль.

К счастью, времена изменились, и шансы на удачное замужество не зависят от количества сундуков с приданым. Но у девушки, которая умеет шить, готовить, стирать, ухаживать за маленькими детьми, и в наше время больше шансов сохранить тепло семейного очага, и это становится для некоторых девочек настоящим откровением и побуждает приобщиться к домашнему труду.

Один из самых заметных экспонатов музея – свадебное платье 70-х годов прошлого века. На фоне современных роскошных нарядов платьице, сшитое в советском ателье, кажется совсем простеньким, но тогда, в условиях тотального дефицита, это было настоящее «платье принцессы», семейное сокровище передавалось из поколения в поколение, пока, наконец, не оказалось в музее. Как заметила Ирина Крестовникова, свадебное платье, конечно, очень важно для невесты, но порой его значение, так же как и значение всех свадебных атрибутов, переоценивают. Главное ведь не стоимость платья, меню свадебного стола, количество гостей и марки машин в свадебном кортеже, а любовь и взаимопонимание, на которых и держится семья.

Ирина Крестовникова вспомнила одну из самых скромных свадеб – туристическую. Жених и невеста пришли на регистрацию в спортивных костюмах и с рюкзаками за плечами, а после церемонии сразу отправились не в свадебное путешествие, а в свадебный поход. Неизвестно, как сложилась их семейная жизнь (хочется верить, что вполне благополучно), но в день своего оригинального бракосочетания жених и невеста выглядели такими счастливыми, какими не всегда кажутся и пары в самых роскошных нарядах.

Как отметила Ирина Крестовникова, сейчас отношение к традиционному белому платью невесты меняется. Хотя, строго говоря, белый цвет на свадьбе и традиционным сложно назвать. Изначально на Руси платье невесты было красным – цвета оберега. Наряд еще и защищал новобрачную от сглаза. А у жениха оберегом являлась рубашка-косоворотка.

В наше время многие невесты делают выбор в пользу практичности. По поверьям, свадебное платье после бракосочетания нельзя отдавать или продавать чужой женщине, а стоит наряд недешево. Поэтому невесты выбирают не свадебное, а вечернее платье или красивый строгий костюм – чтобы, как говорится, и в пир, и в мир.

Впрочем, бывали в эжвинском загсе и очень креативные новобрачные: видели в этих стенах и байкерскую свадьбу, и свадьбу стиляг, и рыцарскую свадьбу. Жених и невеста в средневековых нарядах даже приехали на коне. Хотя Ирина Крестовникова уверена: для «двух сердец», которые приняли решение связать свои жизни, запоминающейся будет любая свадьба – хоть роскошная, хоть самая скромная.

Кстати, главное правило сотрудников загса – регистрировать каждую пару так, будто эти двое – первые новобрачные за весь день. Даже если до этого уже зарегистрировались десять пар, жених и невеста не должны столкнуться с формализмом и бездушием – для молодоженов-то эта церемония, может, за всю жизнь первая и последняя. Во всяком случае, сотрудники загса искренне верят в «жили они долго и счастливо» для всех, кого соединили узами брака.

Горячая пора для сотрудников загса наступает в так называемые красивые даты. В этом году «особым спросом» пользовались 17.02.2017 и 17.11.2017. Но самое большое количество зарегистрированных браков в этом году выпало на День семьи, любви и верности – 35 пар услышали заветные слова: «Объявляю вас мужем и женой!» Какой бы «красивой» ни была дата, Ирина Крестовникова не отступает от принципа: будем принимать все пары, которые желают зарегистрировать брак в этот день. Зато май в плане бракосочетаний – самый спокойный месяц. Как ни странно, многие все еще верят известной поговорке «В мае жениться – весь век маяться».

По мнению Ирины Крестовниковой, кардинальное изменение в столетней истории загса произошло после того, как запись на регистрацию брака стала доступной на портале госуслуг. Во-первых, жених и невеста могут сами выбрать дату и время бракосочетания, во-вторых, подать заявление можно из любого города или района страны. Если раньше кто-то из новобрачных должен был принести документы лично, то теперь заявление отправляют и в электронном виде. Живут жених и невеста за пределами Коми, но родные и друзья у них здесь – ничто не мешает им зарегистрировать брак в кругу близких людей. В эжвинском загсе регистрировали брак влюбленные из Вологодской, Астраханской, Владимирской областей, из Питера и Сочи.

С давних времен присвоению имени ребенка придавалось очень большое значение. Именно поэтому в эжвинском отделе загса родилась идея воссоздать детский уголок, в котором можно познакомиться с обрядами и традициями нашего края. Так в музее появилась колыбель, прялка и обереги – кукла-пеленашка, шур-шар, разные предметы домашнего обихода. Совсем не случайно на колыбели висит мужская рубашка – по поверьям, именно в нее надо было завернуть новорожденного сына и повязать сверху поясок-оберег, сплетенный матерью, чтобы ребенок рос крепким и здоровым. По желанию родителей государственную регистрацию рождения – имянаречение можно провести с обрядами по старым традициям.

А своеобразным символом музея стали куклы-неразлучники. Если обычно их две, то в музее загса есть и пять накрепко соединенных друг с другом фигурок: две большие и три маленькие – семья.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

18 декабря 1917 года принят декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». После принятия декрета стала формироваться новая ведомственная структура государственного управления – отделы записи актов гражданского состояния.