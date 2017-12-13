Делать добро – важнейший принцип работы КПК «Фонд Скорой Финансовой Помощи», или Как живут отделения кооператива в Крыму

Программы сбережений обновляются, процентные ставки выгодно растут, становятся доступнее займы. Все течет, все меняется к лучшему, но при этом именно общечеловеческие ценности остаются главными ориентирами для социально ответственного Кредитного потребительского кооператива «Фонд Скорой Финансовой Помощи». Специалисты КПК стремятся быть ближе к людям не только в решении финансовых проблем. Они участвуют в разнообразных мероприятиях и в нестандартной обстановке вне офисов стараются помочь людям и словом, и делом.

Добрый вклад в «копилку» детям

У доброты много граней: отзывчивость, поддержка, участие. «Фонд Скорой Финансовой Помощи» присоединился к главной благотворительной акции этой осени – празднику милосердия под названием «Белый цветок».

Когда по всему Крыму проходил сбор средств для экстренной транспортировки детей, которым требуется лечение в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, сотрудники КПК «Фонд СФП» не смогли остаться в стороне. Ведь делать добро – это важнейший принцип работы кооператива.

Чтобы внести вклад в общую «благотворительную копилку», руководитель Первомайского дополнительного офиса Марина Ольховая посетила местную общеобразовательную школу №1. Там на благотворительной ярмарке «Радость добрых дел для всех» можно было приобщиться к всероссийской акции.

По словам руководителя, это мероприятие поразило своим размахом и качеством подготовки.

– Было продемонстрировано огромное количество поделок, которые выставили на продажу первомайские школьники. Интереснейшая коллекция не могла не удивить своим разнообразием и креативом. Радовали глаз осенние икебаны, оригинальные статуэтки, аппликации, картины и другие композиции. Но самое главное – все они были сделаны юными умельцами для сбора средств больным деткам. Именно это дорогого стоит. Мы приобрели много поделок, и теперь они украшают офис нашего кооператива, – рассказала руководитель Первомайского отделения Марина Ольховая.

Все собранные в рамках широкомасштабной акции средства пойдут на благое дело. Только в прошлом году восемь крымских семей с детьми-инвалидами получили на свои нужды более 400 тысяч рублей, собранных в рамках «Белого цветка».

Напомним, что такая акция традиционна именно для Крыма. Она появилась еще в прошлом веке с подачи царской семьи и проводилась исключительно в Ливадийском дворце. Тогда приближенные ко двору благотворители собирали средства для борьбы с туберкулезом и за взносы получали символические букетики белых цветов.

В 2005 году «Белый цветок» был возрожден: сначала в Ливадии, а с 2011 года – и во многих городах России. Если еще в прошлом году весь Крым направлялся в Ялту для участия в этой акции, то в этот раз в каждом регионе, во многих городах и селах прошли свои праздники благотворительности.

Дружба – повод для встречи

Финансовая помощь, обучение компьютерной грамотности и психологическая поддержка. Сотрудники Кредитного потребительского кооператива «Фонд Скорой Финансовой Помощи» умеют располагать к себе людей. И чем больше они работают, тем больше у них появляется единомышленников, многие из которых потом довольно часто переходят в разряд друзей.

«Мы к вам еще придем на чай». – «Мы будем только рады». Обмен такими фразами – лучший показатель взаимоотношений. Радует, что с некоторых пор именно в таком непринужденном формате и происходит общение представителей дополнительного офиса города Симферополя и села Доброе с Заречненским отделением социально-бытовой адаптации для пожилых людей «Горница».

Недавно руководитель офиса Ирина Миролюбова с удовольствием заглянула к новым друзьям кооператива на огонек. А там не просто чаепитие: в субботний день собрали весь «цвет» села для поздравления с профессиональными праздниками. На мероприятии, которое организовала заведующая «Горницей» Валентина Гайдар, благодарили за преданность своему делу бухгалтеров, поваров, строителей. Теплые слова адресовали еще энергичным профессионалам и седовласым труженикам, которые многие годы отдали самоотверженной работе, а теперь находятся на заслуженном отдыхе. В их честь исполняли душевные песни местные «звездочки», для них читали стихи. Особый подарок виновникам торжества преподнес заслуженный работник культуры Крыма Эмиль Пашаев. Почетный гость мероприятия презентовал музыкальную композицию о селе Заречное, автором которой является Валентина Гайдар. Ко всем поздравлениям присоединилась и руководитель дополнительного офиса Симферополя и Доброго.

По словам Ирины Миролюбовой, праздник получился очень душевным: наполненным теплотой и признательностью к ветеранам труда, профессионалам. Она уверена, что дружба с такими людьми будет подкреплена еще не одним таким приятным поводом для встречи.

За новыми впечатлениями – в «Тайган»

Сделать самый обычный день незабываемым тоже могут в КПК «Фонд Скорой Финансовой Помощи». Пайщики кооператива до сих пор под впечатлением от поездки в сафари-парк «Тайган», которая состоялась в конце октября. Благодаря организатору Татьяне Самойловой и руководителю Симферопольского дополнительного офиса Ирине Миролюбовой более 20 симферопольцев смогли побывать в уникальном месте и полюбоваться на хищных «кошечек» и других экзотических животных.

Основанный в 2012 году «Тайган» уже завоевал сердца многих людей. Кто только не был в этом мире животных. В сафари-парк на вертолете прилетал эпатажный Филипп Киркоров и фотографировал своих детей с малышами-тигрятами. Известная телеведущая Эвелина Бледанс, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и другие посетители по достоинству оценили самый крупный парк львов в Европе. А о восторге крымчан и говорить нечего – многие до сих пор не могут поверить, что в Белогорском районе можно было создать такое чудо природы.

Главные объекты обозрения в этом зверинце, конечно же, 40 тигров и 60 львов. Многие из них доставлены из Южной Африки и разных европейских зоопарков. Уникальные белые львы, уссурийские и бенгальские тигры, леопарды и ягуары, лисы и медведи, редкие пернатые и другие обитатели содержатся в просторных и уютных вольерах. Их можно не только увидеть, но и пригласить на совместную фотосессию. Именно за этим и приезжают в «Тайган» гости полуострова и крымчане.

На высоких обзорных мостах гигантского парка, который расположился на площади в 32 га, побывали и пайщики кооператива. В тот день симферопольцам посчастливилось подоспеть к самому интересному периоду дня животных – к их кормежке. Как оказалось, трапеза холеных и вальяжных львов прошла спокойно, но все равно произвела на гостей «Тайгана» завораживающее впечатление.

– Поразило, что звери такие откормленные и ухоженные, сам парк – очень чистый и комфортный, с хорошими обзорными площадками, зонами отдыха и удобными скамеечками. Видно, что в таком большом сафари-парке каждый уголок оформлен с любовью, что его руководитель Олег Зубков вкладывает в это дело душу. Мы остались очень довольны экскурсией: побывавшие там сотрудники кооператива Людмила Аметова и Алла Сутырина и все без исключения пайщики были в восторге от увиденного, – рассказала Ирина Миролюбова.

Поездка в парк львов «Тайган» для всех экскурсантов стала не только хорошим поводом для общения, но и возможностью расширить свой кругозор и отдохнуть душой в красивейшем месте Крыма.

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