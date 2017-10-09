Жешартская школа – лучшая в России

Жешартская детская школа искусств признана лучшей школой России. Медаль и соответствующий диплом вручили директору учреждения Татьяне Никитиной в рамках одного из главных событий года в сфере образования – Образовательной ассамблеи, которая проходила в Казани.

Одна из основных задач Образовательной ассамблеи – предоставить участникам способы решения управленческих задач в образовательных учреждениях, показать методы кадрового обеспечения образовательной сферы страны и выявить лучшие региональные аспекты в управлении образованием, которые доказали свою эффективность на практике. Для этого были приглашены члены рабочих групп Министерства образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны, другие эксперты.

В рамках проекта проходили специализированные образовательные программы, панельные дискуссии, круглые столы с ведущими специалистами и региональными экспертами, рассматривался механизм сопровождения реализации молодежных проектов. Также проходил конкурс на звание «Лидера будущего» по номинациям. В конкурсе приняли участие более 300 учреждений дополнительного образования из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Норильска, Омска и других городов России. Тем не менее главный приз в номинации «Лучшая образовательная школа – 2017» жюри присудило Жешартской школе.

Основными преимуществами, обеспечившими победу школе из северной провинции, по словам Татьяны Никитиной, стали многочисленные победы учащихся школы во множестве всероссийских конкурсов. Немаловажную роль сыграло и то, что в школе активно занимаются народными промыслами, работают с природным материалом.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото пресс-службы администрации Усть-Вымского района