Утка-прародительница и «Шаманка» едут в Москву

Коми ремесленная палата примет участие во Всероссийской выставке народных художественных промыслов России «Живой источник», которая пройдет в Москве в ЦВК «Манеж» 16-25 октября.

На выставке будут представлены работы мастеров из 50 регионов страны. По условиям участия регион может представить не более пяти изделий местных мастеров, это должны быть высокохудожественные работы, на примере которых можно проследить, как развивался тот или иной народный промысел от давнего прошлого до наших дней.

Как рассказали в Коми ремесленной палате, в качестве таковых выбрали традиционную чашу из капа в виде утки-прародительницы, изготовленную мастером Леонидом Макаровым, рушник «Зарни пас» от Татьяны Костыревой, берестяной заплечный пестерь от Виктора Рогова, кожаную сумку «Шаманка» от Светланы Полугрудовой, а также бронзовую литую копию охотничьего календаря, сделанную Игорем Самохваловым.

Мероприятие проводится ассоциацией «Народные художественные промыслы России» при поддержке Минпромторга, Министерства культуры России и правительства Москвы.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Коми ремесленной палаты