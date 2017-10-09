Пригородный поезд свяжет Микунь и Кослан

По информации пресс-службы «Северной железной дороги», с 24 октября по 26 декабря начнет курсировать пригородный поезд № 6726/6725 Микунь – Кослан.

Поезд будет отправляться из Микуня по вторникам и субботам в 20.13, прибывать в Кослан на следующие сутки в 00.35. Из Кослана отправление по средам и воскресеньям в 01.35, прибытие в Микунь в те же сутки в 05.50.

Поезд назначен для обеспечения перевозки пассажиров в связи с завершением курсирования поезда № 678/677 Сыктывкар – Кослан по летнему расписанию 2017 года периодичностью ежедневно.

Для доставки пассажиров из Сыктывкара в Микунь к поезду № 6726 Микунь – Кослан и из Микуния в Сыктывкар пассажиров, прибывших в Микунь из Кослана поездом № 6725 Кослан – Микунь, по маршруту Сыктывкар – Микунь – Сыктывкар будут курсировать автобусы, расписание которых состыковано со временем прибытия и отправления поезда № 6726/6725 Микунь – Кослан.

Поезд № 678/677 Сыктывкар – Кослан будет продолжать курсировать отправлением из Сыктывкара по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, отправлением из Кослана по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.

При этом в связи с назначением поезда № 6726/6725 Микунь – Кослан отменяются рейсы поезда № 678/677 Сыктывкар – Кослан, отправлением из Сыктывкара по средам: 25 октября, 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 27 декабря, отправлением из Кослана по четвергам: 26 октября, 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 28 декабря.

Игорь ПЕТРОВ