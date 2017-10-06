Новый сезон в филармонии богат сюрпризами

10 октября большим концертом открывает 78-й сезон Коми республиканская филармония. Накануне руководители творческих коллективов напомнили журналистам о знаковых проектах уходящего творческого года и рассказали о том, что увидит зритель в новом концертном сезоне.

Директор филармонии Мария Балмастова поведала о насыщенной жизни коллектива за последние два месяца. В августе артисты филармонии приняли участие в международном туристском форуме «Доступная Арктика», который проходил в Воркуте, в юбилейных мероприятиях ООО «Газпром трансгаз Ухта». Филармония стала одной из площадок четырехдневной концертной программы от российских и норвежских джазовых музыкантов в рамках фестиваля UrBand Camp. В начале октября на сцене филармонии состоялся совместный концерт ансамбля народной музыки «Зарни ёль» и первого в России сольного исполнителя на котрабас-балалайке, основателя знаменитого «Терем-квартета» Михаила Дзюдзе.

С успехом в минувшем месяце на сцене филармонии прошел концерт государственного ансамбля «Лезгинка», а 7 ноября ожидаются гастроли ансамбля «Кабардинка». С руководителями обоих коллективов ведутся переговоры по поводу обменных гастролей.

На концерте-открытии зрителей ждет встреча с ансамблем песни и танца имени Виктора Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря»), ансамблем народной музыки «Зарни ёль», («Золотой ручей»), ансамблем инструментальной музыки «Вдохновение», с солистами филармонии Ольгой Кравцовой, Викторией Пыстиной, Александром Балашовым, Татьяной Минченко (чтец), а также Национальной студией при государственном ансамбле «Асъя кыа». Кстати, артисты студии приняли участие в VII суперфинале международного проекта «Салют талантов. Хореография», который проходил на днях в Санкт-Петербурге, победив во всех категориях номинации «Народный танец». Поклонники юных талантов смогут встретиться с ними 12 октября на концерте «Музыка и мы».

Давно полюбились зрителю камерные концерты ансамбля «Вдохновение». 18 октября меломаны смогут насладиться старинной музыкой, концерт охватывает диапазон конца XVII – XVIII век. В программе – произведения Пахельбеля, Вивальди, Тартини, Баха, Рихтера, Абеля. Зрители познакомятся с обновленным составом ансамбля, насладятся игрой новой первой скрипки в лице молодого и, как подчеркнула художественный руководитель филармонии Марина Канева, чрезвычайно талантливого музыканта Дмитрия Федореева.

Новые артисты появились и в балете. Как сообщил главный балетмейстер «Асъя кыа» Дмитрий Бушуев, в балетную труппу прибыли артисты из Йошкар-Олы – конкурсанты легендарной столичной сценической площадки Натальи Сац, с которыми в качестве сюрприза подготовлен номер на открытие сезона.

В августе этого года исполнилось бы 75 лет выдающемуся исполнителю и прекрасному актеру и композитору Муслиму Магомаеву. 24 октября на концерте памяти артиста «Пока я помню – я живу» будут представлены его лучшие произведения. Песни прозвучат в исполнении народного артиста Республики Коми Александра Балашова и артистов ансамбля «Асъя кыа». Дирижер – заслуженный артист РФ Александр Титаренко.

Кто не успел познакомиться с программой ансамбля «Асъя кыа» «Феерия Севера», смогут сделать это 30 октября.

Филармония продолжает развивать такое направление, как ансамбль малых форм. В программе вокально-инструментального ансамбля «Город», концерт которого пройдет 2 ноября, – народные, эстрадные песни и джаз.

Концертом чернокожей певицы Риты Эдмонд 4 ноября продолжится джазовый абонемент Даниила Крамера. Рита Эдмонд, как утверждает сам Крамер, – настоящий архитектор в музыке, которая поет, выстраивая музыкальную форму с большим вкусом и вниманием, ставя нужную ноту в нужное, идеальное для нее место. Потрясают ее интерпретации текстов, чувство свинга, способность наполнить каждую песню особым ощущением полета.

17 ноября сцена филармонии станет площадкой для встречи двух коллективов – ансамбля песни и танца «Русский Север» из Вологды и ансамбля «Асъя кыа» с концертной программой «Узоры Севера».

Ансамбль «Зарни ёль» продолжает свой проект «Музыка в портретах», который стартовал в марте этого года. 29 ноября пройдет концерт с московскими солистами, уже известными сыктывкарской публике: Владиславом Косаревым и Ириной Крутовой. Программа будет посвящена Людмиле Гурченко и Андрею Миронову. Новую программу с оркестром ансамбля «Асъя кыа» подготовила солистка филармонии Виктория Пыстина.

Помимо того, оркестр и певица с молодыми артистами хора покажут литературно-музыкальную композицию по мотивам любимой и взрослыми, и детьми сказки «Чиполлино». Впервые в филармонии в канун Международного дня поэзии пройдет стихотворный вечер.

Также в новом сезоне любителей блюзов, свинга и буги-вуги ждет встреча с «русским королем рок-н-рола», пианистом-виртуозом Денисом Мажуковым, буквально взорвавшим зал своим выступлением в апреле прошлого года.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Марии ШУМЕЙКО, БНК