Уважаемые учителя, работники и ветераны сферы образования!

От лица депутатов Государственного Совета Республики Коми поздравляю вас с профессиональным праздником!

Быть учителем – особая миссия. Вы делитесь с детьми не только своими знаниями и жизненным опытом, вы отдаете им частичку души, учите их быть справедливыми, целеустремленными, ответственными. Это великий труд!

Во многом именно вы формируете будущее нашей республики и страны. Ведь оно зависит от нынешних школьников – будущих врачей и учителей, инженеров и предпринимателей, депутатов и министров.

Вы подходите к работе творчески, ищете новые неординарные приемы и методики. Детям нравится ходить в школу, ведь там интересно и уютно, их окружают замечательные, неравнодушные и внимательные педагоги.

Дорогие учителя, от всего сердца благодарим вас за непростой, но очень важный труд! Спасибо вам за терпение, самоотдачу и ответственность. Счастья вам, крепкого здоровья, благодарных учеников и профессиональных успехов!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми