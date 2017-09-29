Самый активный возраст

Ветеранам Усть-Куломского района некогда стареть и скучать

Галина Арсеньевна Кравченко возглавляет Совет ветеранов Усть-Куломского района уже восемь лет. Пообщавшись с этой женщиной, легко заметить, что наиболее часто повторяемая фраза в ее разговоре: «Это очень интересно!» Ей действительно интересно все, чем она занимается, и этим интересом к жизни она умеет увлечь и сплотить в коллектив других.

Слово «пенсионер» у многих ассоциируется чуть ли не с обреченностью на однообразную скучную жизнь. Но, глядя на то, как поют, танцуют, рукодельничают, путешествуют, соревнуются между собой, выступают с концертами и общаются ветераны Усть-Куломского района, вряд ли у кого-то повернется язык назвать их пенсионерами. Как раз наоборот, складывается впечатление, что с выходом на пенсию они только и жить-то начали.

Семь лет назад, еще только осваиваясь на должности председателя ветеранского райсовета, Галина Арсеньевна столкнулась с тем, что пожилые люди приходят к ним в организацию не только с целью найти себе здесь занятие для души, но и с множеством вопросов и проблем. И не всегда председатель может ответить или найти их решение на районном уровне. Значит, нужно обращаться к специалистам более высокого ранга, решила тогда председатель и надумала ежегодно приглашать в район на встречи с ветеранами представителей региональной власти, врачей, общественников. Эту ежегодную акцию назвали «Ветеранам глубинки – внимание и забота».

– Мы встречаемся в клубе, и специалисты отвечают на все волнующие людей вопросы. К примеру, где можно отдохнуть нашим пенсионерам. В этом году нам на район для ветеранов выделили 40 путевок от Монди СЛПК в санаторий. Представители Общественной приемной рассказывают, как работает администрация республики, специалисты министерства по социальному развитию – о том, какие льготы могут иметь ветераны. Такие встречи очень нужны, – рассказывает Галина Кравченко.

Девиз местных ветеранов: «Нам года – не беда». В клубе села Деревянск «Хозяюшка» пенсионеры осваивают основы рукоделия, учатся готовить новые блюда, изучают коми кухню. А потом охотно делятся творением своих рук с другими: то школьников пригласят для знакомства с коми кухней, то выезжают в другие поселения или районы на встречи с такими же районными первичками. А в подарок своим коллегам везут сделанные своими руками изделия. С 2008 года действует при районе ветеранский клуб «Закон и правопорядок» под руководством Нины Старостиной. В рамках этого клуба проходят встречи с представителями органов прокуратуры и МВД, различных организаций района, врачами разного профиля.

Для тех, кто следит за своей физической формой, в Усть-Куломе при спортивном центре «Олимпик» действует клуб «Здоровье», руководит которым Диана Мингалева. Члены клуба занимаются йогой, бегом, скандинавской ходьбой, туризмом. С удовольствием люди третьего возраста изучают историю своего района, посещают местные храмы, красоте которых могут позавидовать даже в городах, встречаются со старожилами района, помнящими страшные годы репрессий и войны. В этом году массово выезжали на Екатерининский канал, на туристический слет в соседний Корткеросский район. Ежегодно коллективно ездят в Сыктывкар, чтобы всем вместе сходить в театр. Еще один клуб здорового образа жизни – «Долголетие», руководит которым председатель усть-куломского совета ветеранов Валентина Нестеренко, существует четыре года. В общем, жизнь в районе кипит.

– С транспортом для выездов у нас особых проблем не возникает, – говорит Галина Арсеньевна. – У нас есть очень хороший предприниматель Иван Ракин, который возит нас по доступной цене.

В августе второй год подряд в селе Аныб проводился форум совета ветеранов, инициатором которого тоже выступила Галина Кравченко.

– Молодежь у нас в районе уже два года проводила молодежный форум, и я подумала: «А почему бы и нам не провести? Это же интересно собраться всем, поделиться опытом, пригласить из Сыктывкара специалистов, которые нам могли бы что-то рассказать, – вспоминает председатель ветеранского райсовета. – И в прошлом году мы впервые его провели к 30-летию ветеранского движения, пригласили 12 районов. Было 120 участников. Для встречи выбрали село Аныб, потому что там есть прекрасная база отдыха «Мишкин лес», где можно разместить всех гостей. В числе приглашенных были министр социального развития Илья Семяшкин, сенатор Дмитрий Шатохин. Илья Семяшкин тогда сказал, что его еще нигде так хорошо не встречали.

В ходе форума прошли встречи со специалистами министерств и ведомств, мастер-классы, конкурсы, представители ветеранских организаций обменивались опытом работы. После официально-деловой части состоялся концерт ветеранских хоров, конкурсы и мастер-классы, а закончилось все вечерними посиделками у костра.

– В этом году я решила отметить лучших ветеранов по номинациям, – рассказала Галина Кравченко. – Было всего семь номинаций. Низкий поклон депутату Госсовета Владимиру Косову: он всем номинантам привез подарки.

Самым активным и креативным ветераном был признан Владимир Трегубов из села Руч. По словам председателя совета, «он и поет, и танцует, и печет». На прошлогоднем форуме Владимир поразил всех тем, что привез с собой газовую плиту и устроил мастер-класс по скорому приготовлению пирожков. Вокруг него тогда собралась толпа желающих перенять секрет мастерства. Кстати, семья Владимира и Марии Трегубовых победила и в номинации «Самая активная супружеская пара».

Самым серьезным и ответственным председателем года стала председатель первички из села Деревянск Людмила Ракина. Самой спортивной была признана Мария Кузнецова из Усть-Кулома. Была в числе номинаций и награда лучшему журналисту года, которым стал сотрудник районной газеты «Парма гор» Николай Лютоев. С его помощью ветеранская организация района смогла издать пять книг. К 75-летию Победы ветераны района издали книгу «О детях войны села Усть-Кулом», о своих легендарных земляках – Герое Советского Союза Георгии Тимушеве и кавалере трех орденов Славы Андрее Тимушеве. К 30-летию вывода войск из Афганистана была издана книга «Афганская война глазами наших земляков». А в этом году к 30-летию ветеранского движения вышла в свет книга «Это нашей истории строки». Материалы для книг собирались по всем поселениям района. К примеру, информация о детях войны сначала собиралась в каждом поселении и оформлялась в альбомы, на основе которых потом была издана книга. Николай Лютоев помогал обобщить информацию и набрать тексты, а средства на их издание выделила районная администрация в рамках грантового конкурса.

– Работа, конечно, у нас непростая, люди часто приходят к нам жаловаться. И бывает, что чувствуешь уже усталость и подумываешь о том, чтобы искать себе замену, – признается Галина Арсеньевна. – Но большой заряд оптимизма дают люди, с которыми встречаешься во время поездок по селам. Помню, в 2010 году мы приехали в очень удаленное поселение – Канаву. Там очень мало народу живет. Люди к нам вышли из своих домов и на вопрос, как они живут, отвечают: «Хорошо живем! Пенсию Путин поднял, дай бог ему здоровья! Нам хватает!» Я после этой поездки зашла к главе района Сергею Каплину и не могла сдержать чувств. Удивительный, говорю, народ! Такой народ надо беречь! Вот ради этих людей и хочется работать.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено республиканским советом ветеранов