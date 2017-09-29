Международный день пожилых людей — 1 октября

Уважаемые ветераны войны, труда, пенсионеры! Дорогие земляки!

1 октября вместе со всей страной наша республика отмечает Международный день пожилых людей.

В череде профессиональных праздников и памятных дат это особый день, главное предназначение которого – напомнить о нашем долге перед старшим поколением, перед вами, наши уважаемые ветераны.

Вами пройден большой и долгий путь, полный нелегких испытаний и самоотверженного созидательного труда во имя страны, во имя новых поколений, детей, внуков, правнуков. Это вам мы обязаны всем, что у нас есть и чем мы гордимся сегодня – сильной и единой страной, мирным небом над головой и возможностью жить и работать в свободной стране. Ваши патриотизм, самоотдача, целеустремленность, трудолюбие, готовность многим жертвовать ради Родины заслуживают всеобщего уважения и являются примером для нас и подрастающих поколений.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или, несмотря на возраст, продолжает трудиться, быть в гуще событий и активно участвовать в жизни республики и страны. Пусть здоровья, жизненных сил и энергии хватит надолго, а преклонные годы будут насыщены интересными и приятными событиями, наполнены заботой и вниманием родных и близких!

Глава Республики Коми С.А. Гапликов

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!

В этот день мы выражаем искреннюю любовь и уважение вам – нашим наставникам и старшим товарищам. Мы восхищаемся вашей мудростью, опытом, мужеством и стойкостью, проявленными в сложные времена.

Вы воспитали детей и внуков, дарили окружающим тепло и заботу, не покладая рук трудились на благо Республики Коми. Вы и сейчас активны и полны энергии. Для подрастающего поколения вы являетесь примером ответственного и неравнодушного отношения к своему делу и жизни общества.

Мы от всей души благодарим вас за сердечность, терпение, понимание, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту. В этот добрый день хочу пожелать вам здоровья и долголетия, пусть дети и внуки вас только радуют, солнечных дней и отличного настроения!

Председатель Государственного Совета Республики Коми

Н.Б.Дорофеева