Гость из тайги

В минувший вторник, 26 сентября, по улицам Сосногорска бегал лось. За ним с лаем носилась стая собак, а удивленные горожане снимали происходящее на камеры своих мобильников. Видео необычайного происшествия скоро появилось в интернете.

Во дворе одного из городских предприятий сохатого окружили, поймали и загнали в импровизированный вольер. Здесь он провел почти два дня.

– Он забежал в недостроенной гараж без крыши, в этом тупике мы его и поймали, – рассказал «Республике» сосногорский предприниматель Владимир Жигунов. – Перегородили выход трактором и железной дверью.

По словам собеседника, лось был крупный – примерно около одного метра восьмидесяти сантиметров в холке. Возраст около трех лет. Сохатый был испуган и вел себя агрессивно: бодался и бил копытами. Животному дали воды и принесли корм – ветки. В четверг утром лося решили выпустить в лес, направив его по коридору из машин. Но, как оказалось, под покровом ночи таежный гость сам вышиб железную дверь, протиснулся между трактором и стенкой, выбрался на волю и сбежал в лес.

Артур АРТЕЕВ

Фото Сергея ЛАРИОНОВА