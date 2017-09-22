Евреи отметили Новый год

На этой неделе евреи во всем мире отмечали праздник Рош-а-Шана – свой Новый год. Дата праздника меняется ежегодно, но всегда выпадает на осень. В этом году празднование началось 20 сентября и продлилось до захода солнца 22 сентября. Праздник связан с сотворением мира: согласно еврейскому летоисчислению в этом году миру исполнилось 5778 лет. Главная фраза праздника – «Шана това уметука!». В переводе на русский язык это «Доброго и сладкого вам года!»

В Сыктывкаре праздничный вечер прошел впервые в зале республиканского Дома дружбы народов. Здесь были накрыты столы с новогодними блюдами. Главными из них считаются яблоки и мед. По традиции нужно, обмакнув в мед, съесть кусочек яблока. Это сделает весь предстоящий год сладким и счастливым. Также на столах должны быть рыба (символ плодородия), нарезанная кружочками морковь (по форме и цвету она напоминает золотые монеты), сладкая булочка с изюмом, овощи и фрукты – в знак надежды на обильный урожай. Еще одним символом праздника считаются зерна граната. Перед тем как их съесть, нужно произнести пожелание, чтобы заслуг и добрых дел было так же много, как зернышек в гранате. В Сыктывкаре столы накрыли согласно традициям: были здесь и яблоки, и мед, и рыба, и зерна граната. Для детей накрыли отдельный стол, и они получили новогодние подарки.

Ребятня показала спектакль «Арье Поттерман». Эту сказку для детей и взрослых минувшим летом поставили юные артисты из театральной студии, которая работала на базе еврейской воскресной школы «Гефен» («Виноградная лоза»). Ежегодно здесь готовят спектакли под руководством московского режиссера и автора сценариев детских театральных постановок Александра Степанюка. Главный герой спектакля Арье Поттерман попадает в школу волшебников, борется со злыми силами и с помощью друзей побеждает их. В основу сценария легли известные романы английской писательницы Джоан Роулинг.

Завершился праздничный вечер этнодискотекой, на которой звучали традиционные и современные еврейские мелодии.

Артур АРТЕЕВ

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