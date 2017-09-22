На старте нового политического года

Чем запомнится сентябрьская сессия Госсовета Коми

После летних каникул парламентарии республики собрались на первое заседание V сессии Госсовета Коми. Повестка дня включала в себя всего 18 вопросов, по большей части технических, поэтому особых дебатов не вызвала. Зато «правительственный час» по окончании сессии, на котором о льготном лекарственном обеспечении в республике докладывал министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, выдался бурным и продолжительным – именно по причине огромного количества вопросов депутатов.

Методика изменилась – претензии исчезли

Началось сессионное заседание как раз таки с вопроса, вызвавшего оживленные споры на предыдущей, июньской сессии, – о фонде финансовой поддержки муниципалитетов. Тогда многие парламентарии не согласились с предложенной минфином Коми методикой, по которой у более богатых городских округов «отнимались» средства в пользу более бедных сельских районов. Городам предлагалось добавлять средств из республиканской казны чуть меньше, а сельским муниципалитетам, где доходная база очень ограничена, чуть больше. Депутатов такой подход категорически не устроил, и они отправили законопроект на доработку.

Каково же было удивление парламентских корреспондентов, предвкушавших очередные бурные дебаты на сентябрьском заседании, когда доработанный за лето документ был рассмотрен и одобрен без единого вопроса депутатов. В чем причина такого единодушия, журналистам объяснила председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева:

– Методика, которую предлагало в первой редакции закона министерство финансов, была направлена на оказание поддержки тем муниципалитетам, которые не достигают результатов доходной части бюджета и его пополнения. Новая редакция закона включает в себя норму расчета индекса цен, то есть она абсолютно пересмотрена, и никаких вопросов у депутатского корпуса ни на обсуждении, ни в работе комитетов эта тема не вызвала.

Как следовало из пояснений министра финансов Коми Галины Рубцовой, выравнивать бюджет муниципалитетов будут исходя из показателей стоимости минимального набора продуктов, зафиксированной в городах и районах в январе текущего года. Такой методика будет в два ближайших года, а затем за основу возьмут величину прожиточного минимума в муниципалитетах.

Новации избирательного законодательства

За лето в федеральные законы о выборах был внесен ряд существенных поправок, поэтому парламентариям Коми предстояло на первой же после каникул сессии привести аналогичные республиканские законы в соответствие. Речь идет о трех законах: «О выборах и референдумах в Республике Коми», «О выборах Главы РК» и «О порядке отзыва Главы РК». Ключевые из новаций депутатам подробно разъяснил председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев.

Во-первых, федеральным законом закреплено положение о том, что при проведении выборов депутатов Госсовета Коми порядок включения гражданина в список избирателей по месту нахождения не применяется. Как пояснил Дмитрий Митюшев, для нашего региона такой порядок нецелесообразен, поскольку значительное количество жителей республики мигрируют за ее пределы, так что голосование по месту нахождения существенно не изменит число голосующих на выборах в Госсовет. При этом сохраняются такие процедуры, как включение в список избирателей по месту пребывания и по открепительным удостоверениям.

Кроме того, на пять дней увеличиваются сроки выдвижения и регистрации кандидатов – теперь они будут начинаться за 80 дней (было за 70) и заканчиваться за 45 дней (было за 40). По словам председателя Избиркома РК, это позволит в спокойной обстановке изготовить и доставить до избирательных комиссий бюллетени, распределить между кандидатами печатные площади и эфирное время для проведения предвыборной агитации.

Аналогичные изменения внесены в законы о выборах главы Коми и о порядке его отзыва.

Партии, которые не смогли на предыдущих выборах получить более трех процентов голосов избирателей и остались без мандатов, благодаря новым изменениям, получают наравне со всеми право на бесплатную площадь в печатных СМИ и в эфире. Ранее они были лишены такой возможности, в отличие от партий, которые создаются непосредственно перед выборами и пользуются этой льготой.

В законе об отзыве главы Республики Коми изменен критерий оценки подписей избирателей. Ранее действовало формальное требование о том, что в подписном листе должен быть указан полный адрес избирателя. И если, например, гражданин забыл указать наименование субъекта Федерации, где он проживает, его подпись могли признать недействительной. Сейчас если адрес не полный, но понятно, какой это регион, подпись будет засчитываться.

В защиту тренеров

С 1 сентября ДЮСШ и детско-юношеские школы олимпийского резерва переведены из системы дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки. Соответственно, в новой системе тренеры и педагоги уже не числятся педагогическими работниками, порядок аттестации на них не распространяется. А ведь зарплата таких специалистов напрямую зависит от наличия первой или высшей квалификационной категории. К тому же тренеры юных спортсменов лишаются льгот и соцгарантий. Чтобы сохранить кадры, правительство Коми внесло изменения в республиканский закон «О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта», который единодушно поддержал на сентябрьской сессии депутатский корпус.

Как пояснил министр спорта республики Николай Бережной, в Коми создадут специальную комиссию для определения квалификации тренеров спортивных школ. Думают в министерстве и о сохранении льгот педагогам в сельской местности. После того, как составят список таких людей по муниципалитетам, планируется внести соответствующие положения в постановления правительства.

Особо на этой теме остановилась и спикер Госсовета Надежда Дорофеева. На брифинге по окончании сессии она подчеркнула, что закон касается не только опытных тренеров, чьи воспитанники добиваются высоких побед в спорте, но и выпускников профильных вузов и ссузов, которые должны прийти работать в спортшколы. Принимаемые меры помогут привлечь молодых специалистов в отрасль.

Кадровые вопросы

Один из вопросов повестки дня касался доформирования Общественной палаты Республики Коми. Напомним, нынешним летом один из активнейших членов палаты Раиса Шахова трагически погибла в дорожной аварии. В состав ОП РК она входила по списку Госсовета. На освободившееся место была предложена и единогласно поддержана кандидатура индивидуального предпринимателя, исполнительного директора Ассоциации ТОС Коми Дмитрия Сизева.

Произошли и кадровые изменения в составах комитетов Госсовета. Депутат Игорь Шиманский изъявил желание перейти работать в комитет по бюджету, налогам и экономической политике.

– Мы не исключаем его из нашего комитета, но человек захотел посчитать деньги, – пошутил на этот счет глава комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий.

Сам же Игорь Шиманский объяснил свой переход производственной необходимостью:

– В комитете по бюджету проблемы с кворумом, а комитет должен работать, думать, как пополнить бюджет.

Лекарственная необходимость

По окончании сессии на правительственном часе депутаты заслушали доклад министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина «Полнота и качество обеспечения льготных категорий населения лекарственными средствами». Главной проблемой, как отметил докладчик, остается отказ льготников от соцпакета в пользу получения денежного эквивалента. Поскольку многие являются одновременно и федеральными, и региональными льготниками, они могут получить и деньги, и бесплатные лекарства.

В условиях финансового дефицита минздрав вынужден работать над снижением среднезакупочной стоимости медикаментов. В этом году средняя стоимость рецепта льготника составила 816 рублей.

Значительная доля средств, выделяемых на лекарства для льготных категорий граждан, уходит на лечение орфанных (редких) заболеваний. В этом году на орфанные заболевания выделено 141 миллион рублей (17 процентов от общего финансирования), притом что число таких больных в республике увеличилось в 17 раз. Дмитрий Березин отметил, что министерство ведет работу по увеличению федерального финансирования на эти цели.

В дорогостоящих препаратах в республике нуждаются, по данным минздрава Коми, 893 человека. По федеральной льготе 13 отсроченных рецептов, по региональной льготе – 83. Как пояснил министр, причиной отсутствия лекарств является отказ поставщиков работать без предоплаты, несостоявшиеся аукционы либо отсутствие препарата на российском рынке.

Потребность в лекарствах выше, чем бюджетные лимиты. Заявка республики на приобретение препаратов составляет более 1,5 миллиарда рублей, а из федерального бюджета выделено только 307 миллионов, из республиканского – 667 миллионов. То есть дефицит средств составляет более 580 миллионов рублей.

Лекарственная тема настолько острая, что на ее обсуждение не хватило отведенного часа. Парламентарии буквально забросали министра вопросами. В том числе свою лепту внес и прокурор республики Сергей Бажутов, усомнившийся в правильности приведенных докладчиком данных о лекарствах, находящихся на отложенном исполнении. По данным прокуратуры, на 1 апреля 2017 года таких необеспеченных лекарств было около 6 тысяч, а ГУП «Аптеки» дает другие данные. Дмитрий Березин заверил, что по цифрам, представленным прокурором Республики Коми, внутри министерства здравоохранения региона будет проведена служебная проверка.

Докладчик также отметил, что инсулинсодержащие лекарственные препараты для льготников Республики Коми имеются в полном объеме. Закуп, согласно требованиям законодательства, производится по международному непатентованному наименованию, что не позволяет обеспечить наличие всех аналогов таких препаратов по торговым наименованиям в аптечной сети. Закупленные инсулинсодержащие препараты имеют одно и то же действующее вещество и подходят для инсулинзависимых пациентов.

Глава комитета по местному самоуправлению Нина Нестерова предложила начинать все конкурсные процедуры по закупке лекарств раньше, чтобы не образовывался дефицит лекарств. Как заверил в ответ министр, аукционы уже начались, в декабре закупленные препараты будут развезены по муниципалитетам. Председатель комитета по социальной политике Наталья Паншина посетовала на состояние госаптек на селе. Отвечая на ее вопрос, Дмитрий Березин объяснил, что обеспечение льготными препаратами производится только через «Государственные аптеки Коми», а финансовое состояние ГУПа тяжелое. Правительство ищет возможности поддержать госаптеки Коми. Это подтвердила и министр финансов Коми Галина Рубцова, сообщившая, что для стабилизации финансового состояния ГУПу будет предоставлена субсидия.

По информации курирующего социальный блок вице-премьера Натальи Михальченковой, вопрос лекарственного обеспечения в целом и льготных категорий граждан в частности находится на контроле главы Республики Коми Сергея Гапликова. По его поручению проведен анализ ситуации, подготовлен перечень мероприятий, направленных на устранение проблемы, в том числе в части полного финансирования закупа лекарственных препаратов из разных источников.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА