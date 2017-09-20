За отказ от прививки – наказание рублем?

Сейчас вовсю идет вакцинация от гриппа. И в федеральных ведомствах уже заранее знают, что далеко не все родители согласятся привить своих детей, а лишь около 60 процентов. Минздрав РФ предлагает за отказ от детских прививок лишать родителей выплат по больничному. В случае если у такого родителя заболеет ребенок, листок нетрудоспособности ему будут оплачивать не по полному тарифу. Поможет ли такая мера бороться с отказами от прививок?

Наталья Бутрим, старший преподаватель СГУ имени Питирима Сорокина:

— Зачем сразу применять карательные меры? Нужно сначала разобраться с этими прививками. Когда в начале осени всем делают прививки и потом идет волна ОРЗ – это тоже не есть хорошо. Затем зимой болеют очень многие, потому что иммунитет ослаблен, в том числе прививками. Также необходимо учитывать, что у некоторых детей и взрослых есть противопоказания к прививкам.

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Отказ от прививок – дело добровольное, и наказание рублем не даст ожидаемого эффекта. А вот правильную разъяснительную работу надо продолжать. Прививки не гарантируют, что ты не заболеешь, прививки гарантируют, что страшных осложнений ни у вас, ни у вашего ребенка не будет.

Дмитрий Латынин, депутат совета Усинска:

— Считаю гипотетически возможным принять такое решение лишь в случае улучшения качества оказания медицинских услуг. К сожалению, население сегодня в большей степени информировано о несчастных случаях в связи с допускаемыми ошибками медперсонала. Этим и обусловлена боязнь. Соответственно, жесткие меры, предлагаемые минздравом, приведут к еще большему негативному отношению общества и к медицине, и к власти. Следует поднять уровень разъяснительной работы и разработать комплекс поощрительных мер для прививающихся лиц. После этого, я думаю, необходимость в карательных мерах отпадет.

Екатерина Плюснина, руководитель ОДК Студия современного танца «Мелисса», Ухта:

— Считаю принудительную вакцинацию от гриппа недопустимой! Каждый родитель вправе решать это по своему усмотрению, имея на то множество аргументов: особенности развития и здоровья своего ребенка, условия проживания, эпидемокружение в определенное время и многое-многое другое. Почему-то выходит, что людей надо заставлять делать прививки, хотя за многие годы они сами могли бы убедиться в их непременной пользе. Мне это кажется довольно странным. Напрашивается мысль о том, что, не оплачивая больничные, на нас опять хотят сэкономить. Лучше, может,здравоохранение поискало бы возможность тотального повышения иммунитета детей путем предоставления бесплатных витаминов в муниципальных учреждениях, как это было когда-то в советские времена?! Ну или хотя бы убеждать людей иными способами – поощрением, рекламными роликами, беседами. К тому же уже известны многие печальные случаи неудачно сделанных прививок.

Артур Евграфов, генеральный директор ООО «Версаль», Корткеросский район:

— Родители прежде всего беспокоятся о состоянии здоровья своих детей. Ведь вопрос стоит не только в самой прививке, но и в качестве производимых вакцин. Не известно, что может быть там, а случится непоправимое– здоровье ребенка не восстановишь. Помимо этого, стоит вопрос и в качестве предоставления такой услуги, как вакцинация. Поэтому считаю, что каждый вправе распоряжаться своим здоровьем по своему усмотрению, а здоровье детей лучше обезопасить отказом от вакцин, чем погубить вакциной.

Фаузия Салимова, генеральный директор ООО «Геолог», Усинск:

— Чтобы дети не болели гриппом, надо организовывать спортивные (бесплатные) занятия во дворах и в школах, питание, соответствующее сезону, летом для всех оздоровительные площадки. Сколько можно искать виноватых родителей, а не пора ли повернуться к семьям, которые имеют детей, помочь воспитать достойных граждан нашего отечества?

Светлана Мозер, заведующий организационно-методическим отделом МАУДО «ДТДиУМ», Сыктывкар:

— У меня складывается впечатление, что некоторые родители живут в средневековье, в эпоху мракобесия. Услышали, что у кого-то последствия от прививки произошли, и давай не прививаться. Всем уже давно известно, что подобные последствия появляются, если ребенок был не совсем здоров,и то редко. Конечно, есть детки, которым нельзя прививаться, это другой вариант. Но зачем сознательно подвергать жизнь ребенка опасности, когда вокруг столько инфекций, которые приводят к плачевным последствиям?

Считаю, что вводимая мера логична. Если ребенок не привит и есть добровольный отказ, то почему государство должно оплачивать больничный?

Александр Люосев, общественник, пенсионер,Емва:

— А если привитый ребенок заболеет, родителей также лишат больничных?Мне кажется, все эти перегибы от нашей бедности. Государство так и мечтает залезть в карманы своих граждан и поправить скудный бюджет, выделяемый на социальные нужды.

Андрей Климушев, депутат Госсовета Республики Коми:

— Я, как медицинский работник, на все сто, как говорится, за вакцинацию от гриппа. Действительно, это эффективная мера избежать тяжелого заболевания отдельно человеку и эпидемии от коварнейших, иногда смертоносных, вирусов гриппа в целом для населения.

Как обыватель скажу так: предлагаемая минздравом мера вызывает бурю негодования. Ну сколько же можно нас, простых смертных, наказывать, да еще и финансово? Кругом одни санкции, штрафы и запреты. Хватит!

Как депутат скажу следующее: правда и резон есть как на стороне минздрава, так и на стороне населения. Ведь государство заботится о здоровье граждан, а люди не хотят терять деньги.

На мой взгляд, лишать родителей выплат по больничному в корне неверно.

Во-первых, потому что для лечения как раз нужны деньги на лекарства и полноценное питание. Но благодаря предлагаемому закону родители будут их терять.

Во-вторых, делая прививку от гриппа, мы получаем иммунитет от заболевания с конкретными штаммами вируса. Поэтому ребенок может заболеть, подхватив грипп другого штамма. То есть родители, подав иск, выиграют дело. А минздрав будет терять деньги на судебные издержки.

Кто же от этого закона выиграет? Да никто.

Вывод: минздрав должен не наказывать, а аргументированно убеждать в необходимости вакцинации.

Татьяна Каракчиева, многодетная мама, депутат сельского поселения«Серегово», заведующая филиалом «Дом культуры» села Серегово:

— Я против введения наказаний. Хотя все мои дети привиты от гриппа, но знаю, что многие родители отказались по причине того, что ребенок очень болезненно перенес в прошлом году прививку, а в итоге еще и сильно переболел. Вакцины приходят в села в сентябре, когда уже начались массовые заболевания ОРВИ и ОРЗ. Многие по этой причине отказываются.

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